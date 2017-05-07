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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

6 мая 1945 года. 1415-й день войны.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив, заняли на острове города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТБУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН. Войска 
6 мая 2017, 10:39
ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

5 мая 2017 года. 26 294 дня без войны.
Сотрудники Телерадиокомпании «ТЕРРА»  включились в общественную акцию «Георгиевская ленточка».
5 мая 2017, 04:11
Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят 

5 мая 2017, 01:26
«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!

9 мая – одна из самых важных дат не только в России, но и во всем мире. В 1945 году этот день стал праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. В 2017-м вся страна отмечает 72-ю годовщину этого события, память о котором хранят все. 
5 мая 2017, 12:18
«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
3 мая 2017, 03:03
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
3 мая 2017, 09:22
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, 

26 апреля 2017, 05:25
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