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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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6 мая 2017, 10:39
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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5 мая 2017, 04:11
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Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»
В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят …
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5 мая 2017, 01:26
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!
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5 мая 2017, 12:18
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
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3 мая 2017, 03:03
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В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов
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3 мая 2017, 09:22
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Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным
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26 апреля 2017, 05:25