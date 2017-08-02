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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

@Terragram: на канале «ТЕРРА» стартует новый мультимедиа-проект!

@Terragram: на канале «ТЕРРА» стартует новый мультимедиа-проект!

1 августа телерадиокомпания «ТЕРРА» запускает новый проект. Для вас, любители квадратных фото, селфи и хэштегов, мы создали @Terragram*. Это авторский обзор аккаунтов самарских пользователей «Инстаграм». Ведущая «инста-гёрл» самарского рунета – @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).

Вы узнаете:
Кого фолловят в соцсетях самарцы? Чьи 

1 августа 2017, 03:56
Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»

Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»

В воскресенье, 16 июля, в Самаре на территории гостиничного комплекса «Русская охота» состоится «Королевская рыбалка с «Коммерсантом», организованная АО «Коммерсантъ-Волга». Информационный партнер – «Русское Радио в Самаре».

АО «Коммерсантъ-Волга» пригласило на праздник представителей крупного и среднего бизнеса региона. В программе: практические 

14 июля 2017, 03:40
Освой одну из самых важных профессий на ТВ!

Освой одну из самых важных профессий на ТВ!

ТРК «ТЕРРА» запускает новый проект! Пройди обучение в нашей телерадиокомпании и освой одну из самых важных профессий на телевидении - профессию оператора.

Тебя  ждет: стажировка на съемочной площадке и выезд на место событий; основы операторского мастерства  и обучение воздушной съемке с 

13 июля 2017, 03:50
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.

Вы 
16 июня 2017, 06:01
Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

2 июня 2017, 05:43
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

18 февраля, в субботу, в 15:00 гостем программы «Стол заказов» «Русского радио в Самаре» будет известный певец Митя Фомин. Артист приезжает в Самару с концертом в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио".
17 февраля 2017, 05:41
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