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@Terragram: на канале «ТЕРРА» стартует новый мультимедиа-проект!
1 августа телерадиокомпания «ТЕРРА» запускает новый проект. Для вас, любители квадратных фото, селфи и хэштегов, мы создали @Terragram*. Это авторский обзор аккаунтов самарских пользователей «Инстаграм». Ведущая «инста-гёрл» самарского рунета – @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).
Вы узнаете:
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1 августа 2017, 03:56
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Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»
В воскресенье, 16 июля, в Самаре на территории гостиничного комплекса «Русская охота» состоится «Королевская рыбалка с «Коммерсантом», организованная АО «Коммерсантъ-Волга». Информационный партнер – «Русское Радио в Самаре».
АО «Коммерсантъ-Волга» пригласило на праздник представителей крупного и среднего бизнеса региона. В программе: практические …
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14 июля 2017, 03:40
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Освой одну из самых важных профессий на ТВ!
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13 июля 2017, 03:50
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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!
На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.
Вы …
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16 июня 2017, 06:01
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Прими участие в конкурсе #поюнарусском!
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2 июня 2017, 05:43
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2017, 12:50
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Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт
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17 февраля 2017, 05:41