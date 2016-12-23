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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да 
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В блогах: скейт-парка в Струковском

В блогах: скейт-парка в Струковском

Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для 
23 декабря 2016, 11:01
В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и 

23 декабря 2016, 11:51
В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?

В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?

Блогер Алексей Сиверкин интересуется, "почему все киркоровские скандалы проходят мимо Самары"? "Почему журналисток в розовых кофточках и поклонниц Филипп Бедросович бьет или посылает "куда подальше" где угодно, но только не в Самаре? Последний раз Киркоров обижался на наш город 
20 декабря 2016, 10:37
В блогах: Куда спешат

В блогах: Куда спешат "мигалки"?

Блогер inst_ru поведал, что в Самаре полиция злоупотребляет применением спецсигналов на машинах. "По закону их нужно использовать только в случаях неотложного служебного задания. Неправомерное применение ничем и никем не регламентируется: хоть тёщу вези на рынок с "крякалкой"... В Самаре 
20 декабря 2016, 10:30
На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

Подрядчик утверждает, что материал прослужит долго. Реставрация фасадов проводится в рамках областной программы по подготовке к Мундиалю.
За 2016 год в порядок привели внешний облик 65 домов, которые расположены на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Работы обошлись бюджету в 270 миллионов рублей. 

14 декабря 2016, 04:51
Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году

Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году

Реставрация памятника истории и культуры на улице Самарской, где когда-то располагался ресторан "Аквариум", вышла на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены. Впереди - внутренняя отделка, реставрация внешних фасадов и заезд и размещение самарского театра кукол.

Век назад в этих залах гремели 

13 декабря 2016, 06:27
В Самаре построят православный детский сад

В Самаре построят православный детский сад

Жители Самары в ходе публичных слушаний одобрили строительство на улице Лейтенанта Шмидта детского сада с религиозным уклоном. С инициативой создания подобного дошкольного учреждения выступил приход храма епископа Митрофана Воронежского. Как сообщает мэрия, объект разместят на участке площадью около 1200 квадратных 

17 ноября 2016, 04:15
В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

Победителем повторного аукциона на реконструкцию памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в Самаре стала санкт-петербургская строительная компания "ЭТС", говорится в материалах сайта госзакупок. Цена контракта - 577 миллионов рублей.

Подрядчику следует провести первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, ремонтно-реставрационные работы, устроить системы 

19 октября 2016, 12:52
В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали

В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали

Вчера, 9 октября, около 14:00 в полицию Самары поступило сообщение о том, что в Советском районе города изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.
 
По предварительной информации, инцидент случился рядом с детским садом на улице Запорожской. Неизвестный ударил 17-летнюю девушку стеклянной бутылкой по 

10 октября 2016, 10:45
В Самаре за реставрацию дома с атлантами заплатят 155 млн рублей

В Самаре за реставрацию дома с атлантами заплатят 155 млн рублей

155 миллионов рублей готово заплатить Министерство культуры Самарской области за продолжение реставрации памятника культурного наследия федерального значения Усадьба купца Шихобалова. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 
7 октября 2016, 09:52
В Самаре ищут компанию, которая достроит детсад на 350 мест

В Самаре ищут компанию, которая достроит детсад на 350 мест

«Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района Самарской области объявило тендер по определению подрядчика, который завершит строительство детского сада на 350 человек в поселке Смышляевка.

Цена контракта - 97 миллионов рублей. Работы оплатят из средств районного и областного бюджетов. Достроить здание нужно 

30 сентября 2016, 05:21
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