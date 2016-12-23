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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В блогах: скейт-парка в Струковском
Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для …
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23 декабря 2016, 11:01
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В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов
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23 декабря 2016, 11:51
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В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?
Блогер Алексей Сиверкин интересуется, "почему все киркоровские скандалы проходят мимо Самары"? "Почему журналисток в розовых кофточках и поклонниц Филипп Бедросович бьет или посылает "куда подальше" где угодно, но только не в Самаре? Последний раз Киркоров обижался на наш город …
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20 декабря 2016, 10:37
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В блогах: Куда спешат "мигалки"?
Блогер inst_ru поведал, что в Самаре полиция злоупотребляет применением спецсигналов на машинах. "По закону их нужно использовать только в случаях неотложного служебного задания. Неправомерное применение ничем и никем не регламентируется: хоть тёщу вези на рынок с "крякалкой"... В Самаре …
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20 декабря 2016, 10:30
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На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта
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14 декабря 2016, 04:51
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Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году
Реставрация памятника истории и культуры на улице Самарской, где когда-то располагался ресторан "Аквариум", вышла на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены. Впереди - внутренняя отделка, реставрация внешних фасадов и заезд и размещение самарского театра кукол.
Век назад в этих залах гремели …
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13 декабря 2016, 06:27
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В Самаре построят православный детский сад
Жители Самары в ходе публичных слушаний одобрили строительство на улице Лейтенанта Шмидта детского сада с религиозным уклоном. С инициативой создания подобного дошкольного учреждения выступил приход храма епископа Митрофана Воронежского. Как сообщает мэрия, объект разместят на участке площадью около 1200 квадратных …
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17 ноября 2016, 04:15
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В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года
Победителем повторного аукциона на реконструкцию памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в Самаре стала санкт-петербургская строительная компания "ЭТС", говорится в материалах сайта госзакупок. Цена контракта - 577 миллионов рублей.
Подрядчику следует провести первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, ремонтно-реставрационные работы, устроить системы …
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19 октября 2016, 12:52
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В Самаре 17-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове и изнасиловали
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10 октября 2016, 10:45
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В Самаре за реставрацию дома с атлантами заплатят 155 млн рублей
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7 октября 2016, 09:52
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В Самаре ищут компанию, которая достроит детсад на 350 мест
«Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района Самарской области объявило тендер по определению подрядчика, который завершит строительство детского сада на 350 человек в поселке Смышляевка.
Цена контракта - 97 миллионов рублей. Работы оплатят из средств районного и областного бюджетов. Достроить здание нужно …
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30 сентября 2016, 05:21