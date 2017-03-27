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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: «Что в тренде нынче»
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя …
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24 марта 2017, 04:20
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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24 марта 2017, 03:04
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом
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20 февраля 2017, 06:24
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57