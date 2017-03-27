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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

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Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
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Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
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