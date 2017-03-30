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В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»
Блогер Анна Носова заявляет, что порядок в Самаре может навести только бомж Вася. "Если у властей нет времени и средств заниматься благоустройством города, за них это сделает человек без определенного места жительства. На днях я очень долго наблюдала за …
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30 марта 2017, 06:45
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Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети
В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и …
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29 марта 2017, 04:22
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Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все …
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29 марта 2017, 04:50
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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки
"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" …
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28 марта 2017, 05:37
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В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»
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27 марта 2017, 06:20
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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24 марта 2017, 03:04
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Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео
Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.
Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат …
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24 марта 2017, 11:56
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26
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В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран
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9 марта 2017, 02:44
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Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями
В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина …
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3 февраля 2017, 04:55
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В Самарской области задержали банду овцекрадов
В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
Полицейские установили личности …
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16 января 2017, 10:13