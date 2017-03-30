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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»

В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»

Блогер Анна Носова заявляет, что порядок в Самаре может навести только бомж Вася. "Если у властей нет времени и средств заниматься благоустройством города, за них это сделает человек без определенного места жительства. На днях я очень долго наблюдала за 
30 марта 2017, 06:45
Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и 

29 марта 2017, 04:22
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все 
29 марта 2017, 04:50
В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" 
28 марта 2017, 05:37
В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»

В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»

19-летняя Ксения Банникова поёт и играет на гитаре «каверы» популярных песен.
27 марта 2017, 06:20
Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

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24 марта 2017, 03:04
Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат 
24 марта 2017, 11:56
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Куйбышевском районе Самары с охраняемой стоянки пропал 25-тонный кран. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 7 марта. Гусеничный кран ДЭК-251 используется для строительства домов. Он находился на охраняемой стоянке по улице Утевской. Когда именно он исчез, точно не 
9 марта 2017, 02:44
Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина 
3 февраля 2017, 04:55
В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
 
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
 
Полицейские установили личности 
16 января 2017, 10:13
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