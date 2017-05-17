Самарец Анатолий Пальто с иронией отреагировал в "Фейсбуке" на планы самарского фонда капремонта перенести сроки работ во многих жилых домах города почти на 30 лет - на 40-50-е годы. "Самарским покойникам теперь компенсируют сборы по программе, - утверждает автор. - Горожане, чьи дома при жизни не успели благоустроить, получат собранные средства назад. Золотые червонцы положат покойникам на глаза в гробницу. Данное решение восстановит справедливость подхода о налоговом сборе, эффект от которого не все успеют ощутить. Также в ноги укомплектуют мелкую утварь и все оплаченные квитанции за последний год. По желанию родственников в нагрудный карман покойного будет помещена программа развития Самарской области до 2025 года".
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17 мая 2017, 09:06
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Лучшие в Европе: самарские тхэквондисты привезли из Ливерпуля одиннадцать наград
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16 мая 2017, 07:01
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12 мая 2017, 06:14