Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт. Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
По версии следствия, всего фигуранты уголовного дела похитили более 800 тысяч рублей с банковских карт жителей Самарской области и других регионов страны. В уголовном деле 58 эпизодов краж. Обвинение в мошенничестве предъявили шести жителям губернии.
Расследование дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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