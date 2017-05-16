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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн. руб.

ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11 апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 

16 мая 2017, 02:48
Арестованы акции

Арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова

В Самаре арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери экс-директора завода Геннадия Кулакова. Такие обеспечительные меры были приняты по инициативе компании в рамках дела о банкротстве топ-менеджера. Ранее арест был наложен на его 4-комнатную квартиру в Железнодорожном районе и дачу общей стоимостью 5,5 

16 мая 2017, 11:17
Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

Муниципальное предприятие «Парки Самары» пыталось провести тендер по определению кредитной организации, которая даст им взаймы на 5 лет 90 млн рублей под 13, 3 % годовых. Но такого желания никто не изъявил.
Эта история уходит своими корнями в 2010 год. 

15 мая 2017, 04:17

"Алиментщики" Самары вышли на обязательные работы

Сейчас в регионе около 11 тысяч жителей регулярно задерживают выплаты на содержание детей. Их общий долг превышает 818 миллионов рублей. С июля 2016 года для нерадивых родителей введена новая мера административного наказания - обязательные работы.
15 мая некоторых нарушителей направили 

15 мая 2017, 02:02
Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

В Автограде становится популярной кража аккумуляторных батарей из легковых автомобилей. Так сотрудники Росгвардии задержали в городе двух молодых людей. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на улице Макарова, видели, как 

15 мая 2017, 09:36
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
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Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59
За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет

За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет

Депутаты Госдумы выступили с законопроектом, который подразумевает лишение свободы сроком до 6 лет за кражу электроэнергии из объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на ТАСС.
По словам народных избранников, к таким деяниям, как кражи из нефте- 

3 апреля 2017, 03:22
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