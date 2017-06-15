По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа С 13 июня по 22 июня 2017 года включительно в Самаре будет ограничено движение по улице Николая Панова на пересечении с улицей Подшипниковая, сообщает администрация Самары.

Впрочем, с 23 июня проехать в этом районе будет все равно затруднительно. Как сообщает мэрия, …