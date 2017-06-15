Более миллиарда рублей может составить ущерб от действий экс-руководителя самарского филиала компании "Тройка Диалог" Алексея Верещагина. Уникальное уголовное дело, в котором рассказывается о пропаже крупных денежных сумм, переданных ему в доверительное управление многими состоятельными и известными в Самарской области людьми, рассматривают сейчас в Железнодорожном суде Самары. Пока рассматривается эпизод о мошенничестве, в результате которого 30 миллионов рублей лишился бывший гендиректор ОАО "Самаравтодор" Иван Пятибратов.
Так же на скамье подсудимых оказался бывший водитель Алексея Верещагина, который был номинальным владельцем фирмы «Волгакапитал», через которую, по мнению следствия, выводились средства, Евгений Этманов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем. Но главным фигурантом дела стал Верещагин, который занимался доверительным управлением средств VIP-клиентов "Тройки Диалог", а после ее поглощения Сбербанком возглавлял местный офис Sberbank CIB. Весной 2014 года финансиста уволили, но он продолжил работать со старыми "клиентами". Один из них, Иван Пятибратов, родственник экс-губернатора Константина Титова, в 2015 году и подал иск о хищении у него 30 миллионов рублей. Адвокат обвиняемого уверяет, что все было по-другому.
Вячеслав Яблоков, управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры»:
- Я хотел бы, чтобы все смотрели на отчеты по фондовым рынкам и видели куда ушли эти деньги. Как в случае с Пятибратовым. Все денежные средства были, к сожалению, проиграны на фондовым рынке и это есть в материалах дела. И говорить что он их присвоил и ждет когда будет назначен срок, отсидит и выйдет «богатеньким Буратино», это не корректно это не соответствует действительности.
Впрочем, эксперты отмечают, что в 2014 году на фондовом рынке проще было заработать, чем получить убытки.
Андрей Лютиков, директор представительства Московской биржи в Самаре:
- Облигации, то есть инструменты с фиксированной доходностью, можно было купить, например, с 17-18% доходностью в валюте. То есть, проиграть было крайне тяжело. Это было наоборот, золотое время для тех, кто управляет своими средствами на фондовом рынке.
Сегодня Верещагин признал себя виновным, но по другой статье.
Вячеслав Яблоков, управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры»:
- Он признал себя виновным, что он совершал операции и в некоторых случаях вводил в заблуждение. Это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, которая ведется на фондовым рынке.
Это позволяет смягчить наказание. За обычное мошенничество максимальный срок - до 10 лет лишения свободы. По упомянутой адвокатом статье - до 5. Эксперты отмечают, что сегодня выбирать того, кому доверить свои деньги можно лишь ориентируясь на репутацию компании и самого брокера.
Андрей Лютиков, директор представительства Московской биржи в Самаре:
- Как правило, вознаграждение доверительного управляющего составляет от 20 до 50% от суммы заработанной прибыли. При нормальной спокойной работе за 6 - 7 лет он может получить в свое распоряжение сумму, которой управляет. То есть смысла в этом нет, кого-то там лишать денег.
Дальнейшее рассмотрение уголовного дела будет продолжено в июле. Между тем, пострадавшими от действий Алексея Верещагина считает себя не менее 10 человек. Все они считаются одними из самых богатых людей Самарской губернии. Например, Иван Пятибратов подал к Верещагину еще и гражданский иск на сумму в 150 миллионов рублей. Поэтому общая сумма ущерба может превысить миллиард. И решение по иску Пятибратова во многом определит судебные перспективы для новых дел. «ТЕРРА» следит за развитием событий.