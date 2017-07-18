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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

18 июля 2017, 07:34
Как самарцы проиграли миллиард рублей: о судах с налоговой службой

Как самарцы проиграли миллиард рублей: о судах с налоговой службой

С фискалами лучше не судиться. Почти миллиард рублей выиграло у налогоплательщиков в судах управление федеральной налоговой службы по Самарской области в 1 квартале этого года. А с будущих банкротов за 5 месяцев 2017-го взыскало около 400 миллионов. Об этом в 

17 июля 2017, 04:48
Глава областного УФНС Александр Вихров проведет личный прием граждан

Глава областного УФНС Александр Вихров проведет личный прием граждан

10 августа 2017 года в 13.00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области.
17 июля 2017, 12:52
У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

235 миллионов региональные власти уже перечислили истцу.
14 июля 2017, 05:03
Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Напомним, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

13 июля 2017, 05:36
В Самарской области исчезают миллиардеры

В Самарской области исчезают миллиардеры

Двое жителей Самарской области заявили личный доход за 2016 год в сумме свыше миллиарда рублей. Отметим, что два года назад миллиардеров в губернии не оказалось, хотя в 2014-м их было сразу 11. В понедельник, 17 июля, истекает срок уплаты налога 

13 июля 2017, 04:27
Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело

Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело

Директор «Тольяттинской птицефабрики» пойдет под суд. Его дело уже передано на рассмотрение служителям Фемиды Ставропольского района отделом следственного управления Следственного комитета по Жигулевску. Как говорится в сообщении ведомства, в 2015-м году обвиняемый не перечислил в бюджет более 19 миллионов 729 

29 июня 2017, 03:23
Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании

Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании "Самара-Авто"

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

23 мая 2017, 03:29
УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности 

30 января 2017, 04:53
«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей

«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей

ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» проиграло второй судебный спор региональной налоговой службе. В 11-м апелляционном арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победу УФНС, одержанную в областном арбитраже 7 сентября 2016 года. Компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по 

17 января 2017, 04:41
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