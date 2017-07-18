В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%.
Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
- Мы стараемся, если дела в суд попадают - это должны быть перспективные дела, которые должны быть завершены в пользу бюджета. То есть решение налогового органа должно устоять. И наш подход оправдывает себя. По статистике, исходя из сумм, из общей оспариваемой суммы в 1,15 миллиарда, нам удалось выиграть 975 миллионов, более 84%.
Одна из крупнейших побед этого года - над «Самарским заводом «Электрощит-Стройиндустрия», который проиграл более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок. Но случаются и серьезные поражения. Так, ТЦ «Караван» в Верховном суде выиграл более 3 миллионов по налогам на землю. А компания «Самара-Авто» смогла уйти от налога на прибыль в сумме более 18 миллионов. Сегодня самые масштабные судебные разбирательства фискалы ведут с компанией СМАРТС. Общая сумма иска - порядка 800 миллионов рублей. Эти деньги служба требует заплатить по итогам продажи дочерних предприятий «СМАРТС». Напомним, бенефициаром оператора является предприниматель Геннадий Кирюшин. Он заявлял нашим корреспондентам, что по результатам сделок уже заплатил государству более миллиарда рублей. Кстати, в этом году в регионе выросли налоговые сборы и с компаний, которые попали в процедуру банкротства.
Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
- Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в поступлениях составляет более 400%. За 5 месяцев 17 года в рамках процедур взыскано более 500 миллионов рублей.
Сейчас в арбитражных судах рассматривается 1355 дел о несостоятельности, из которых в 815 фигурируют юридические лица, задолжавшие в бюджет почти 38 млрд рублей. Также в процедуре банкротства находятся 627 граждан, включая ИП, 218 из них должны выплатить государству 180 миллионов.
К слову, с 1 июля к ответственности можно привлечь не только директора компании-банкрота, но и акционеров, которые реально управляют предприятием. Полную версию интервью с заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Александром Литониным смотрите на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в программе «Первые лица» в четверг, 27 июля, в 18:20.
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