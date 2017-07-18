Налоговая служба начинает процедуру банкротства самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомню, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. Затем Кедало пытался начать строительство собственных объектов в Сырейке, но также безрезультатно.
Как уже сообщала «ТЕРРА» Межрайонные ИФНС России №4 и 19 подали иск о признании бизнесмена несостоятельным в связи с задолженностью по уплате налогов на землю и доходы физлиц, которые в сумме более 17 миллионов рублей. В дальнейшем Кедало частично погасил долги, но они все равно были очень велики и превышали 14 миллионов рублей.
В конце прошлого года определением Арбитражного суда Самарской области заявление о признании должника несостоятельным было признано необоснованным и дело прекращено. Однако, после обжалования это решение отменил 11 апелляционный суд. Тогда же Владислав Кедало обещал погасить все долги по налогам. Однако этого не произошло и теперь Поволжский арбитраж подтвердил решение 11 суда и постановил начать первый этап банкротства - процедуру реструктуризации долгов.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
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