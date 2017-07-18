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Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании "Самара-Авто"

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

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Геннадий Кулаков признан финансово несостоятельным

Арбитражный суд Самарской области признал бывшего гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова финансово несостоятельным и открыл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. В реестр кредиторов включено само предприятие, которое и инициировало банкротство. Размер требований - 57 млн рублей. На заводе задолженность объясняют убытками, 

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УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности 

30 января 2017, 04:53
Предприниматель Владислав Кедало может стать банкротом

Предприниматель Владислав Кедало может стать банкротом

Межрайонная ИФНС России №19 подала иск о признании бизнесмена несостоятельным в связи с задолженностью по уплате налогов и сборов. Очередное заседание по делу назначено на 23 августа.

Напомним, Владислав Кедало с 2007 по 2013 годы занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". 

18 июля 2016, 06:37
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