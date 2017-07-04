Сегодня в Железнодорожном суде Самары продолжилось рассмотрение уникального уголовного дела, связанного с пропажей крупных денежных сумм, переданных в доверительное управление состоятельными людьми 63-го региона. На скамье подсудимых – экс-руководитель филиала компании "Тройка Диалог" Алексей Верещагин, и его бывший водитель, который был номинальным владельцем фирмы «Волгакапитал» Евгений Этманов. Их обвиняют в мошенничестве, в результате которого пропали 30 миллионов рублей у бывшего гендиректора ОАО "Самаравтодор" Ивана Пятибратова. Сам Верещагин признал себя виновным, но по другой статье - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности которая ведется на фондовым рынке. Это позволяет смягчить наказанием. За обычное мошенничество максимальный срок - до 10 лет лишения свободы. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – до 5. Сегодня в суде Железнодорожного района были допрошены еще трое свидетелей по делу. Дальнейшее рассмотрение будет продолжено 17 июля. Между тем, пострадавшими от действий Алексея Верещагина считает себя не менее 10 человек. Это одни из самых богатых людей Самарской губернии и общая сумма ущерба может превысить миллиард рублей. И решение по иску Ивана Пятибратова во многом определит судебные перспективы для новых дел. «Терра» следит за развитием событий.
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