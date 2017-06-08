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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как 
8 июня 2017, 08:00
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
 
Подозреваемому 38 лет, в прошлом 

7 июня 2017, 11:14
Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, 

7 июня 2017, 09:29
В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

Жители Куйбышевского района сообщили, что после дождя подвалы и первые этажи некоторых домов оказались затоплены. В Интернете появилось фото с места происшествия. В частности, на потоп пожаловались жильцы дома №76 на Пугачевском тракте. Они не могли выйти из дома, не 
5 июня 2017, 11:34
В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые 
2 июня 2017, 05:03
У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло

У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло

В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
 
Во время допроса мужчина, злоупотребляющий 

27 мая 2017, 01:39
В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

Накануне вечером в Самарской области случилось смертельное ДТП. Сейчас виновника аварии разыскивают правоохранители.
Все произошло на 26-м километре автодороги Кинель – Богатое – Борское. По сведениям Госавтоинспекции, водитель неустановленного автомобиля наехал на 51-летнего мужчину, который в этот момент оказался на 

26 мая 2017, 03:50
«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

26 мая 2017, 02:31
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

В Тольятти суд огласил приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции. Как выяснило следствие, будучи в нетрезвом состоянии, гражданин ударил двух правоохранителей. Одного – дверью патрульной машины, а другого – рукой. Это случилось  в то время, 

26 мая 2017, 09:01
Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

26 мая 2017, 07:29
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
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