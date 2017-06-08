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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус
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7 июня 2017, 04:14
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог
В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
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7 июня 2017, 11:14
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Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым
В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, …
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7 июня 2017, 09:29
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В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов
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5 июня 2017, 11:34
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло
В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
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27 мая 2017, 01:39
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В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал
Накануне вечером в Самарской области случилось смертельное ДТП. Сейчас виновника аварии разыскивают правоохранители.
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26 мая 2017, 03:50
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«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать
Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
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26 мая 2017, 02:31
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Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей
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26 мая 2017, 09:01
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Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка
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26 мая 2017, 07:29
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
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24 мая 2017, 07:49