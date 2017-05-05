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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.

Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать 
5 мая 2017, 05:21
Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

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Напомним, в настоящее время в Самаре ремонтируют дорогу по путепроводу «Аврора» 
5 мая 2017, 10:19
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

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Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.

За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. 

4 мая 2017, 11:06
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

Вчера, 22 апреля, вечером в Сызрани на улице Звёздной, дом №20, произошёл случай, шокировавший многих жильцов этого 9-этажного дома. Из окна одной из квартир, расположенной на 9-м этаже, выбросили клетку с морской свинкой. Несчастное животное упало на тротуар, где его 
23 апреля 2017, 04:11
В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы.

Напомним, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса 
13 февраля 2017, 05:01
В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы.  По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную 

13 февраля 2017, 12:43
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