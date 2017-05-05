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Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города
В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.
Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать …
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5 мая 2017, 05:21
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Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе
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5 мая 2017, 10:19
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Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»
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4 мая 2017, 04:34
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Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество
Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.
За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. …
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4 мая 2017, 11:06
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Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге
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4 мая 2017, 07:50
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
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3 мая 2017, 11:00
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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома
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2 мая 2017, 04:54
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Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
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28 апреля 2017, 02:20
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В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа
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23 апреля 2017, 04:11
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В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности
Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы.
Напомним, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса …
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13 февраля 2017, 05:01
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В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы. По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную …
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13 февраля 2017, 12:43