12
50
54
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d88888b.             888  d8b  Y88b   d88P  888b    888 
           d88P" "Y88b            888  Y8P   Y88b d88P   8888b   888 
           888     888            888         Y88o88P    88888b  888 
 888  888  888     888  888  888  888  888     Y888P     888Y88b 888 
 888  888  888     888  888  888  888  888     d888b     888 Y88b888 
 888  888  888 Y8b 888  888  888  888  888    d88888b    888  Y88888 
 Y88b 888  Y88b.Y8b88P  Y88b 888  888  888   d88P Y88b   888   Y8888 
  "Y88888   "Y888888"    "Y88888  888  888  d88P   Y88b  888    Y888 
      888         Y8b                                                
 Y8b d88P                                                            
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 12:30.
 
К месту ЧП направили 

23 апреля 2017, 07:11
В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
 
Судя по видео, 
23 апреля 2017, 04:59
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы «Сызрань - Саратов». По предварительной версии полицейских, водитель на фуре «Mercedes» не справился 
22 апреля 2017, 05:10
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы.

Напомним, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса 
13 февраля 2017, 05:01
В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы.  По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную 

13 февраля 2017, 12:43
В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо

В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо

Состава преступления в действиях выходцев из Вьетнама, организовавших в Самаре цех по забою собак, не обнаружено, уголовное дело закрыли, сообщает 63.ru со ссылкой на прокуратуру Советского района. Сейчас представители надзорного ведомства проверяют законность такого решения.

Напомним, цех 
19 сентября 2016, 06:51
В Оренбургском районе отловленных животных сразу убивали

В Оренбургском районе отловленных животных сразу убивали

В приюте для бездомных животных, который располагается в поселке «9 января» Оренбургского района, собак после отлова сразу убивали. При этом законом установлен минимальный десятидневный срок кратковременного содержания таких животных.
Об этой истории рассказали региональные информагентства со ссылкой на представителей прокуратуры. 

8 июля 2016, 03:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна