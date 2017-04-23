В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.



Судя по видео, … Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом,. Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.Судя по видео,