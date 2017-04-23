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В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню
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23 апреля 2017, 07:11
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В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской
Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
Судя по видео, …
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23 апреля 2017, 04:59
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы «Сызрань - Саратов». По предварительной версии полицейских, водитель на фуре «Mercedes» не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
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20 апреля 2017, 11:20
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В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности
Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы.
Напомним, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса …
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13 февраля 2017, 05:01
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В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы. По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную …
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13 февраля 2017, 12:43
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В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо
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19 сентября 2016, 06:51
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В Оренбургском районе отловленных животных сразу убивали
В приюте для бездомных животных, который располагается в поселке «9 января» Оренбургского района, собак после отлова сразу убивали. При этом законом установлен минимальный десятидневный срок кратковременного содержания таких животных.
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8 июля 2016, 03:14