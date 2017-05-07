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Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа
Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с …
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7 мая 2017, 10:01
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Сызрань залили нефтью
В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.
«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты …
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5 мая 2017, 02:25
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Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей
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5 мая 2017, 01:59
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В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку
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3 мая 2017, 10:32
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В Сызрани пьяный пенсионер заявил о готовящемся теракте
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2 мая 2017, 11:40
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Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»
В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов …
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25 апреля 2017, 01:59
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Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?
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21 апреля 2017, 02:58
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Деньги олигархов: журнал Forbes снова назвал Леонида Михельсона самым богатым россиянином
Уроженец Самарской области Леонид Михельсон возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» контролирует активы стоимостью 18 млрд 400 млн долларов, подсчитали эксперты издания. За год состояние Михельсона выросло на 4 млрд долларов. …
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20 апреля 2017, 12:01
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В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить
Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, …
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16 апреля 2017, 02:48
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За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет
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3 апреля 2017, 03:22
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В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»
В Самаре двое молодых людей украли из магазина ящик благотворительного фонда. Видео момента преступления опубликовали в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Что за поколение растёт? Денег - копейки, а срок им теперь светит реальный!" - сокрушается автор.
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30 марта 2017, 06:49
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26
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В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей
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16 февраля 2017, 12:04
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Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден
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3 февраля 2017, 11:42
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В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах
В Самаре сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в краже вещей из шкафчика для одежды в фитнесс-клубе на Красноармейской. Как установили стражи порядка, воровство в спортивном учреждении - не первое в карьере будущего уголовника, начинающего медвежатника. В октябре прошлого …
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21 января 2017, 04:12
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»
В Сызрани местный суд рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, который в течение 4-х месяцев с упорной настойчивостью воровал в магазине только шоколад и бритвенные кассеты «Gillette».
Как пишет КТВ ЛУЧ, свою первую кражу мужчина совершил …
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5 января 2017, 04:15
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В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк
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25 сентября 2016, 07:24
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Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки
Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
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10 августа 2015, 02:16