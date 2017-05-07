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Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден

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В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

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«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
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Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

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Как пишет КТВ ЛУЧ, свою первую кражу мужчина совершил 
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В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

Прошедшим летом из загона для скота одной из частных животноводческих ферм Шигонского района Самарской области стали пропадать овцы и бараны.
 
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Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
10 августа 2015, 02:16
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