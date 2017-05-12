Блогер Алексей Авдейчев рассказал про старую ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. "Она была построена в 1848 году. Это, пожалуй, единственный подобный объект, сохранившийся на территории Самарской области. Мельница была построена землевладельцем Петром Артамовым. Считается, что часть жерновов привезли с Урала, часть - из Франции. Жернова из местного известняка были мягче и не давали высокого качества помола. Поэтому бариновская мука славилась своим качеством. Мельницу построили по шатровому голландскому типу. Её основная часть была неподвижной, вместе с крыльями поворачивалась только «шапка». Саму «шапку» поворачивали с помощью дышла. В последние годы мельница стала лишаться лопастей. В 2009 году их было три, в 2012-м - две, теперь же осталась всего одна лопасть", - отмечает Авдейчев.
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