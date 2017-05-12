В блогах: Стадион "Заря" Самарчанка Жанна Скокова показала в "Фейсбуке", "что осталось от стадиона "Заря". "Кстати, расположение у него хорошее, там люди спортом занимаются, бегают, но состояние просто кошмар. Слишком все зациклены сейчас на больших ФОКах, стадиончики же - в стороне. А "Заря" реально могла …