Блогер usbo поделился "крайне неудачным опытом вызова скорой помощи в Самаре". "У нас заболел ребенок. Чтобы вызвать скорую, потребовалось целых 45 минут набирать разные номера, звоня без перерыва. Совершили в общей сложности 150 звонков. По номеру 103 через 2,5 минуты автоответчик сказал, что свободных операторов нет, и дал другие телефоны. По одному из них я однажды дозвонился, но там просто сняли трубку. Это очень удобно - имитировать занятость, снял трубку и все. Я висел долго, слушал разговоры сотрудников в кол-центре, кто-то из них принимал вызовы. Надеюсь, разговоры записываются и мой звонок легко проверить. Потом опять без результатов, и через 5 минут я дозвонился..." - сокрушается блогер.
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