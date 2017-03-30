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В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»
В Самаре двое молодых людей украли из магазина ящик благотворительного фонда. Видео момента преступления опубликовали в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Что за поколение растёт? Денег - копейки, а срок им теперь светит реальный!" - сокрушается автор.
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30 марта 2017, 06:49
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Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все …
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29 марта 2017, 04:50
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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки
"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" …
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28 марта 2017, 05:37
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В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»
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27 марта 2017, 06:20
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете
Департамент управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает …
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3 марта 2017, 07:44
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В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов
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1 марта 2017, 05:03
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Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году
Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
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13 февраля 2017, 04:47