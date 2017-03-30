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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»

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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

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Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете

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В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов

В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов

В Самаре потратят 70 млн рублей на благоустройство 3 районов - Кировского, Красноглинского и Советского. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, перечень работ установлен везде одинаковый – сбор и вывоз мусора, обрезка деревьев и кустарника, завоз чернозема на газоны и песка 

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Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году

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Глава региона рассказал участникам расширенного совещания по подготовке областной столицы  к ЧМ-2018, что стадион "Самара-арена" достроят к концу 2017 года. Тогда же закончится строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту 

13 февраля 2017, 04:47
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