Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Качественный состав органов должен быть сформирован до середины апреля. Глава региона добавил, что в этом году регион получит дополнительные средства на благоустройство из федерального бюджета.
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Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете
Департамент управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает …
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3 марта 2017, 07:44
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В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»
В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент …
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3 марта 2017, 02:30
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В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. …
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3 марта 2017, 01:21
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На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей
Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …
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2 марта 2017, 02:55
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В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов
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1 марта 2017, 05:03
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В России хотят построить больше деревянных домов
Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных …
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27 февраля 2017, 03:17
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Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат
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21 февраля 2017, 06:41
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Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч
В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров …
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15 февраля 2017, 11:32
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Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году
Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
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13 февраля 2017, 04:47
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В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру
Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются …
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10 февраля 2017, 04:09
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Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!
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5 февраля 2017, 01:45
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54