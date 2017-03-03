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Материалы по теме:

В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов

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Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.

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Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили  дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.
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17 февраля 2017, 04:17
Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году

Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году

Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
Глава региона рассказал участникам расширенного совещания по подготовке областной столицы  к ЧМ-2018, что стадион "Самара-арена" достроят к концу 2017 года. Тогда же закончится строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту 

13 февраля 2017, 04:47
Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

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3 февраля 2017, 09:54
В блогах: Самара не для пешеходов

В блогах: Самара не для пешеходов

Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача 
24 января 2017, 05:48
Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования

Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования

Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
В 2015-м году Евгений Сараев предоставил документы об окончании СГЭА и СамГУ для участия в конкурсе на замещение должности главы района. Депутаты тогда единогласно поддержали его кандидатуру.
Прокурорская проверка установила, что "экономический" диплом является 

24 января 2017, 01:54
Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Проверка прошла на заводе "Гиппократ" в поселке Мирный - одном из лидеров по производству лекарственных препаратов на российском рынке. В инспекции участвуют специалисты Росприроднадзора, эколог из администрации Красноярского района и заместитель местного прокурора. Накануне побывали и эксперты Росалкогольрегулирования.

 

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