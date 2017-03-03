Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста



«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.



Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов … В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.Как уже«ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов