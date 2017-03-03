Департаментом управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает им рассчитать затраты на их содержание. В результате, сумма финансирования берется "с потолка" - из практики прошлых лет с учетом имеющихся средств бюджета. Фактически необходимые затраты на благоустройство не учитываются.
С начала этого года прокуратурой выявлено более 1 500 нарушений в этой сфере. Внесено более 300 представлений об их устранении, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 100 лиц, к административной - более 150 должностных и юридических лиц. Это мнению представителей надзорного ведомства говорит о крайне неудовлетворительное состоянии благоустройства Самары. Прокуратура требует мэра Самары повлиять на ситуацию.
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"В сети Интернет …
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20 января 2017, 10:12