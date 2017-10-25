Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая Россия» самарской городской думы.
В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» была принята соответствующая муниципальная программа, по которой администрация должна была провести благоустройство дворовых и общественных территорий. Но многое до сих пор не сделано.
-Исполнительная власть обязана все делать вовремя, в рамках контракта. Мы и в сентябре собирались, и в октябре. И поднимали этот вопрос и рекомендовали администрации как можно более внимательнее подойти к реализации этой программы, потому что уже тогда была тревожная ситуация, - рассказала Татьяна Братчикова, заместитель председателя Думы г. о. Самара, руководитель фракции «Единая Россия».
По мнению участников заседания, главной причиной возникших проблем стало то, что контракты заключили слишком поздно - в конце августа. Кроме того, есть подрядчики, которые срывают сроки.
-По вопросу своевременного окончания работ по всем адресам сегодня состоится совещание главы городского округа, где подрядным организациям закончившим свои объемы ремонта уличной сети по гор. Округу Самара будет предложено выполнить адреса, на которые Бизнес-строй фактически не зашел. Это 39 адресов. Попробуем выполнить эти виды работ общими усилиями, - подчеркнул Вячеслав Коновалов, заместитель главы г. о. Самара, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии.
Проблему постараются решить. В том числе привлекая как можно больше новых субподрядчиков, решив вопрос с финансированием этих работ. Кроме того, фракция «Единая Россия» будет жестко контролировать график их выполнения, в том числе, проводя выездные заседания. Программу 2017 года планируют завершить к 15 декабря.
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