В блогах: «Когда переделают отвратительно отремонтированную дорогу на Самарской?» … Блогер Андрей Соколов обратился к городским властям с вопросом, когда они переделают отвратительно отремонтированную дорогу на улице Самарской на участке от Толстого до Красноармейской? "Кажется, всего 2-3 месяца назад тут завершилось восстановление. И вот дорога уже нуждается в гарантийном