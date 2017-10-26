10
48
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888  888       888  888                       .d8888b.              .d8888b.  
       d88P  888   o   888  888                      d88P  Y88b            d88P  Y88b 
      d88P   888  d8b  888  888                             888            888    888 
     d88P    888 d888b 888  888       888  888  888       .d88P  88888b.   888        
  88888888   888d88888b888  888       888  888  888   .od888P"   888 "88b  888  88888 
   d88P      88888P Y88888  888       888  888  888  d88P"       888  888  888    888 
  d88P       8888P   Y8888  888       Y88b 888 d88P  888"        888  888  Y88b  d88P 
 d88P        888P     Y888  88888888   "Y8888888P"   888888888   888  888   "Y8888P88
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей

Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей

Директора этих учебных заведений утвердили положения о  родительском комитете, которые, по мнению надзорного ведомства,  брали на себя порой слишком много.  В частности собирали деньги на  благоустройство, ремонт,  обновление материально-технической базы и даже на учебники. В некоторых школах деньги сдавали  на 

24 октября 2017, 11:02
Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией 59-летней женщины, сообщили в  прокуратуре Комсомольского района. По версии правоохранителей, вирус в ее организм попал во время операции в тольяттинской городской больнице №4. В 2014 году пациентке там была проведена операция 

23 октября 2017, 02:12
В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре в эту пятницу прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники. Степень ее готовности к зимнему сезону оценил глава города Олег Фурсов.
Общая протяженность дорог в Самаре - более 1000 километров. В этом году от снега их будут очищать более 300 

20 октября 2017, 05:58
Директора МП «Благоустройство» накажут

Директора МП «Благоустройство» накажут

Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.
За 

17 октября 2017, 09:00
Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура Самары уличила мэрию города в заключении муниципальных контрактов, на оплату которых денег в бюджете предусмотрено не было. Так, например, "Межрегиональная лизинговая компания", согласно договору , в срок до 2021 года должна предоставить городу 20 односекционных низкопольных трамваев и столько 

17 октября 2017, 07:06
Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Глава Самары Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление в областном центре.  
 

6 октября в региональном отделении партии "Единая Россия" принимали граждан по вопросам подключения теплоснабжения. Жалобы в приемную поступают ежедневно. Ответить на вопросы самарцы получили на приеме, который провело реготделение. 

6 октября 2017, 08:12
Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных

Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных

Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных из МП "Инженерная служба". Якобы в начале сентября зам.руководителя учреждения Дмитрий Лукьянов, только назначенный на эту должность, заключил два договора аренды на передачу 28 муниципальных котельных на обслуживание компании «Стройэффект» , 

3 октября 2017, 06:22
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.