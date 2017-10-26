Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.

За …