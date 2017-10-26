Представитель городской прокуратуры внес в думу городского округа представление об отстранении Олега Фурсова от должности главы Самары. Подробности – позже на нашем сайте и в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 12:30, 18:45 и 23:25.
|
Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей
Директора этих учебных заведений утвердили положения о родительском комитете, которые, по мнению надзорного ведомства, брали на себя порой слишком много. В частности собирали деньги на благоустройство, ремонт, обновление материально-технической базы и даже на учебники. В некоторых школах деньги сдавали на …
|
24 октября 2017, 11:02
|
Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ
|
23 октября 2017, 02:12
|
В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники
|
20 октября 2017, 05:58
|
Директора МП «Благоустройство» накажут
|
17 октября 2017, 09:00
|
Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей
Прокуратура Самары уличила мэрию города в заключении муниципальных контрактов, на оплату которых денег в бюджете предусмотрено не было. Так, например, "Межрегиональная лизинговая компания", согласно договору , в срок до 2021 года должна предоставить городу 20 односекционных низкопольных трамваев и столько …
|
17 октября 2017, 07:06
|
Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление
Глава Самары Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление в областном центре.
6 октября в региональном отделении партии "Единая Россия" принимали граждан по вопросам подключения теплоснабжения. Жалобы в приемную поступают ежедневно. Ответить на вопросы самарцы получили на приеме, который провело реготделение. …
|
6 октября 2017, 08:12
|
Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных
Глава Самары Олег Фурсов написал заявление в полицию на своих подчиненных из МП "Инженерная служба". Якобы в начале сентября зам.руководителя учреждения Дмитрий Лукьянов, только назначенный на эту должность, заключил два договора аренды на передачу 28 муниципальных котельных на обслуживание компании «Стройэффект» , …
|
3 октября 2017, 06:22
|
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов
Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически …
|
14 июля 2017, 10:47