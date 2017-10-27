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Материалы по теме:

Кресло главы Самары попросили освободить

Кресло главы Самары попросили освободить

Прокуратура Самары требует отстранить от работы главу региональной столицы Олега Фурсова. Соответствующее представление уже внесено в местную гордуму. Депутаты рассмотрят документ в ближайшее время, но не позднее чем в месячный срок, и с наибольшей долей вероятности удовлетворят требование надзорного ведомства. 

Чем 

26 октября 2017, 10:41
Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей

Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей

Директора этих учебных заведений утвердили положения о  родительском комитете, которые, по мнению надзорного ведомства,  брали на себя порой слишком много.  В частности собирали деньги на  благоустройство, ремонт,  обновление материально-технической базы и даже на учебники. В некоторых школах деньги сдавали  на 

24 октября 2017, 11:02
Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией 59-летней женщины, сообщили в  прокуратуре Комсомольского района. По версии правоохранителей, вирус в ее организм попал во время операции в тольяттинской городской больнице №4. В 2014 году пациентке там была проведена операция 

23 октября 2017, 02:12
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек – это сотрудники предприятий на Заводском шоссе. После ремонта дорожного полотна грузовой транспорт может лишиться доступа к зданиям. Дело в том, что съезды пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по 

19 октября 2017, 01:25
Директора МП «Благоустройство» накажут

Директора МП «Благоустройство» накажут

Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.
За 

17 октября 2017, 09:00
Двустороннее движение по Южному мосту пока не открыли из-за дождя

Двустороннее движение по Южному мосту пока не открыли из-за дождя

Одна половина Южного моста в Самаре по состоянию на 9 часов 16 октября по-прежнему остается перекрыта, там продолжаются ремонтные работы, сообщили очевидцы. Напомним, в начале минувшей недели было заявлено, что движение в обе стороны по мосту будет открыто через неделю, 
16 октября 2017, 10:05
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