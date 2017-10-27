Прокуроры обнаружили ямы на дорогах практически по всему Промышленному району Самары. В большинстве мест отсутствуют и дорожные знаки.
Исправлять ситуацию будет директор МП Самары «Благоустройство» — Алексей Власов. Ему уже направили представление. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении административных дел. Соответствующие документы уже направлены в Самарское управление ГИБДД.
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