Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных странах этот показатель достигает 40 процентов. Россия является крупнейшим в мире лесозаготовителем, на ее территории ежегодно производится более 200 млн кубометров леса. Между тем в стране до сих пор отсутствуют технические нормативы на многоэтажные объекты, при сооружении которых применяются конструкционные древесные материалы.
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Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат
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Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака
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14 февраля 2017, 01:21
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В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру
Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются …
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10 февраля 2017, 04:09
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Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников
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9 февраля 2017, 03:41
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Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться
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6 февраля 2017, 06:30
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31 января 2017, 09:58
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Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.
Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной …
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28 декабря 2016, 01:47
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Россиян научат есть в кафе и ресторанах
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1 декабря 2016, 01:00
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Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства
Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
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30 ноября 2016, 10:35
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Костромской коммерсант использовал паспорта умерших, чтобы похитить древесину на 1 миллион 300 тысяч рублей
Скандальные факты выявила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. С помощью копий документов умерших граждан предприниматель из г. Мантурово заключил 15 договоров купли-продажи леса в 3 лесничествах. Предполагалось, что древесина будет использована для отопления домов жителей Костромской области. О том, что людей, …
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18 ноября 2016, 05:20