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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это 

21 февраля 2017, 06:41
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще 

14 февраля 2017, 01:21
В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются 

10 февраля 2017, 04:09
Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру 

9 февраля 2017, 03:41
Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться

Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться

Одна из основных причин - отмена господдержки субсидирования ипотеки. Эксперты опасаются, что если в этой сфере не будет льгот, число покупателей квартир резко сократится.
До начала 2017 года от 60 до 80% сделок по покупке жилья в Самарской области заключалось 

6 февраля 2017, 06:30
Минпромторг разработает единую форму для российских школьников

Минпромторг разработает единую форму для российских школьников

Минпромторг по просьбе производителей в настоящее время занимается созданием национального стандарта школьной формы. В первое время его соблюдение станет добровольным, а со временем будет обязательным.
В пресс-службе министерства информируют, что «стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта 

31 января 2017, 09:58
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России

Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России

Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.

Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной 

28 декабря 2016, 01:47
Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Минпромторг готовит масштабную реформу системы общественного питания в России, пишут федеральные СМИ. Речь идет о повышении обеспеченности граждан посадочными местами в столовых, кафе и ресторанах. Сейчас этот показатель в стране, сетуют в ведомстве, находится на критически низком уровне - менее 

1 декабря 2016, 01:00
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
Проект получил поддержку нескольких фондов, он поможет решить 

30 ноября 2016, 10:35
Костромской коммерсант использовал паспорта умерших, чтобы похитить древесину на 1 миллион 300 тысяч рублей

Костромской коммерсант использовал паспорта умерших, чтобы похитить древесину на 1 миллион 300 тысяч рублей

Скандальные факты выявила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. С помощью копий документов умерших граждан предприниматель из г. Мантурово заключил 15 договоров купли-продажи леса в 3 лесничествах. Предполагалось, что древесина будет использована для отопления домов жителей Костромской области. О том, что людей, 

18 ноября 2016, 05:20
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