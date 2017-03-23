Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России
Сегодня губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями Ассоциации инновационных регионов России, которая способствует продвижению новых разработок по всей стране.
Ассоциация постоянно готовит рейтинги инновационной активности регионов и условий высокотехнологичного бизнеса. Тягу к новаторству, по мнению губернатора, необходимо закладывать с юного возраста.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Сейчас мы начнем строить новую школу - центр одаренных детей на берегу Волги на 600-800 учащихся. Абсолютно привлекательный настолько, что с любой точки планеты приедут таланты.
В Самаре создан Региональный центр инноваций, в котором за 3 года существования прошли обучение 173 тысячи молодых людей. Активно развивать инновационную составляющую необходимо и вузам, которые хотят стать конкурентоспособными на мировой арене. Губернатор и руководство Ассоциации договорились о совместном сотрудничестве по развитию крупных региональных университетов.
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