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Материалы по теме:

ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы 

10 мая 2017, 06:48
Губернатор Самарской области принял участие в Госсовете

Губернатор Самарской области принял участие в Госсовете

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
В обсуждении исполнения так называемых майских указов принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Главное внимание в ходе 

4 мая 2017, 06:12
Тольятти получит миллионы

Тольятти получит миллионы

О первых шагах в новой должности губернатору Самарской области Николаю Меркушкину рассказал новый мэр Тольятти Сергей Анташев. Он намерен усилить направление работы с молодежью, а также сократить штат администрации. Кроме того, Анташев рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, выпускающей 

21 апреля 2017, 08:02
Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут 

18 апреля 2017, 02:35
Владимир Путин прогнозирует подъем России

Владимир Путин прогнозирует подъем России

Большая пресс-конференция Владимира Путина в четверг собрала в центре международной торговли рекордное количество журналистов – 1390.
Глава государства за три часа успел ответить на четыре десятка вопросов. На сей раз его ответы больше относились к широким темам. Президент подробно объяснил 
17 декабря 2015, 05:23
Губернатор общался со СМИ пять часов

Губернатор общался со СМИ пять часов

280 журналистов из 125 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации собрала первая за последние 8 месяцев пресс-конференция губернатора Самарской области Николая Меркушкина. На встречу были приглашены 38 блогеров. Телерадиокомпания «ТЕРРА» представляет наиболее значимые вопросы и ответы.
7 июня 2013, 01:23
Пресс-конференция губернатора продолжается

Пресс-конференция губернатора продолжается

В эти минуты в самарском "Белом доме" губернатор Николай Меркушкин проводит пресс-конференцию. На встрече присутствуют 280 журналистов из 125 федеральных, региональных и городских СМИ, в числе которых 38 блогеров. Губернатор пообещал ответить на все вопросы, временной регламент не ограничен. Глава 

6 июня 2013, 07:16
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