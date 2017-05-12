Николай Меркушкин провел большую пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора Самарской области. Журналисты задали главе региона почти полсотни вопросов.
Почти 5 часов беседы в режиме нон-стоп. Полторы сотни журналистов из 85 средств массовой информации. Вопросы задавали разные - от лояльных до самых острых. Например, как губернатор относится к призывам уйти в отставку?!
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Я отношусь к этому достаточно спокойно. Я знаю этих людей, кто это организовывает, кто исполняет. Кто какие роли в этой цепочке выполняет. И причины во многом мне известны. Те, кто выступает сейчас против, они не хотят, чтобы наша страна была сильной.
Блогеры к беседе подошли с юмором. Спрашивали, где можно увидеть в Самаре мордовскую плитку, раньше в Интернете появлялась информация, что ею выложат весь город.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Никакой мордовской плитки нет. В Мордовии цветная плитка не производится вообще.
В остальном беседа носила деловой характер. Журналисты и блогеры спрашивали о планах на будущее, перспективах развития метро в Самаре (планируется строительство еще двух станций) и поддержке "АвтоВАЗа". Завод в ближайшие годы должен начать выпуск миллиона машин в год и занять 25% российского рынка. Сейчас его доля - 20%. Зашёл разговор о Сергиевской птицефабрике, строительство которой ведется с 2013 года. Новым инвестором должна стать компания "Белая птица", с которой сейчас идут переговоры.
Журналист нашего телеканала поинтересовалась, как будет решаться проблема финансирования Фрунзенского моста. Из запланированных четырех миллиардов рублей три должны были пойти из федеральной системы "Платон". Но большую часть суммы подрядчики так и не получили. В результате сроки затягиваются, есть риск, что в этом году последние 2 опоры не появятся.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Что касается финансирования Фрунзенского моста, на самом деле пока по этому году они стопроцентно финансированием не обеспечены. Те суммы, которые по этому году по "Платону" планировались, в полном объеме иметь не будем. Будет их меньше. Поэтому сейчас ищутся другие источники. Фрунзенский мост, мы начали его полтора года назад строить, он за три-четыре года будет точно построен.
Губернатор рассказал, что со дня на день должен быть назначен начальник областного главка полиции вместо отправленного в отставку в марте этого года Сергея Солодовникова. Скандальный спортивный объект "МТЛ-Арена-2", цокольный этаж которого был затоплен после ввода в эксплуатацию, должен быть вновь открыт в сентябре. На строительство водоотвода потратят 52 млн рублей. А снос ледовой арены ЦСК ВВС начнётся уже в этом месяце. На ее месте построят новый спорткомплекс. Кроме того, региональное правительство не оставляет попыток купить завод "Авиакор", который сейчас входит в холдинг «Русские машины». Подробности сделки будут обсуждаться в конце мая на встрече с Олегом Дерипаской. Если все получится, мощности предприятия задействуют для производства самолетов Ил-76 для нужд минобороны. В общей сложности губернатору было задано около сорока вопросов. В дальнейшем журналисты предложили проводить такие пресс-конференции с министрами и главой города.