В Самаре потратят 70 млн рублей на благоустройство 3 районов - Кировского, Красноглинского и Советского. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, перечень работ установлен везде одинаковый – сбор и вывоз мусора, обрезка деревьев и кустарника, завоз чернозема на газоны и песка на детские площадки. Победители конкурса должны закончить все работы по контракту в Советском районе к 31 октября, в Кировском – к 20 декабря, в Красноглинском – к 31 декабря.
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Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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28 февраля 2017, 06:07
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В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках
Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара …
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22 февраля 2017, 04:41
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В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
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21 февраля 2017, 06:11
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Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
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17 февраля 2017, 03:50
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Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году
Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
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13 февраля 2017, 04:47
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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В блогах: Самара не для пешеходов
Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача …
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24 января 2017, 05:48
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В Кировском районе Самары появится аналог улицы Ленинградской
В Кировском районе Самары предлагают сделать пешеходную улицу по аналогии с Ленинградской в центре города. Варианты благоустройства обсуждаются в районной администрации. Пешеходная улица может появиться на участке улицы Победы – от проспекта Кирова до улицы Елизарова, сообщает портал 63.ru.
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28 ноября 2016, 12:32