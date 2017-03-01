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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 
28 февраля 2017, 06:07
В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара 

22 февраля 2017, 04:41
В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей

В России, где каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, болеть становится все дороже. Платных услуг в госучреждениях все больше, а очереди в бесплатные кабинеты все длиннее. При этом в нашем регионе только в 2017-м на оказание безвозмездной медпомощи 

21 февраля 2017, 06:11
Самара – самый дорожающий город России

Самара – самый дорожающий город России

Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, 

17 февраля 2017, 03:50
Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году

Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году

Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
Глава региона рассказал участникам расширенного совещания по подготовке областной столицы  к ЧМ-2018, что стадион "Самара-арена" достроят к концу 2017 года. Тогда же закончится строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту 

13 февраля 2017, 04:47
Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.

Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов 
3 февраля 2017, 09:54
В блогах: Самара не для пешеходов

В блогах: Самара не для пешеходов

Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача 
24 января 2017, 05:48
В Кировском районе Самары появится аналог улицы Ленинградской

В Кировском районе Самары появится аналог улицы Ленинградской

В Кировском районе Самары предлагают сделать пешеходную улицу по аналогии с Ленинградской в центре города. Варианты благоустройства обсуждаются в районной администрации. Пешеходная улица может появиться на участке улицы Победы – от проспекта Кирова до улицы Елизарова, сообщает портал 63.ru.
28 ноября 2016, 12:32
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