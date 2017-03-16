Это подарок району от областных властей на 75-летие со дня образования. Кроме того, сегодня глава региона Николай Меркушкин пообещал привести в порядок Дом культуры им. Литвинова. Первая часть денег - 9 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции уже выделена. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт 18 улиц Кировского района.
Сейчас торжественное мероприятие, посвященное юбилею, идет в Доме культуры им. Литвинова. О заслугах жителей района и предприятий со сцены сегодня говорили первые лица города и области. Самые достойные жители района получили награды и ценные призы из рук губернатора Самарской области Николая Меркушкина и спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова. Перед гостями праздника выступали ведущие творческие коллективы города.
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта
Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель …
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7 марта 2017, 03:12
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В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»
В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент …
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3 марта 2017, 02:30
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В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. …
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3 марта 2017, 01:21
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Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч
В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров …
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15 февраля 2017, 11:32
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Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!
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5 февраля 2017, 01:45
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В самарском сквере Фадеева открылась новая спортплощадка
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10 октября 2016, 06:55
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С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства
Глава региона Николай Меркушкин получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Госдумы С.Е. Нарышкина, первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова, заместителя председателя правительства Д.О. Рогозина, руководителя администрации президента С.Б. Иванова, первого заместителя руководителя администрации президента В.В. Володина, председателя Верховного суда РФ В.М. …
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5 февраля 2016, 07:27
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«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани
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14 апреля 2015, 03:53