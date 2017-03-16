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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор 

16 марта 2017, 04:00
Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта

Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта

Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель 

7 марта 2017, 03:12
В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент 

3 марта 2017, 02:30
В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. 

3 марта 2017, 01:21
Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров 

15 февраля 2017, 11:32
Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!

Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!

Сегодня, 5 февраля, свой день рождения отмечает один из самых опытных региональных руководителей, губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ему исполнилось 66 лет.

Уважаемый Николай Иванович, Вы всегда превыше всего ставили интересы дела и добивались необходимого результата. За 5 лет 
5 февраля 2017, 01:45
В самарском сквере Фадеева открылась новая спортплощадка

В самарском сквере Фадеева открылась новая спортплощадка

Самарский сквер имени Вадима Фадеева, расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, обретает все более благоустроенный вид. Там уже появился детский игровой городок и хоккейная коробка, а в эти выходные открылась новая спортивная площадка.
Новая спортплощадка в сквере Фадеева 

10 октября 2016, 06:55
С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства

С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства

Глава региона Николай Меркушкин получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Госдумы С.Е. Нарышкина, первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова, заместителя председателя правительства Д.О. Рогозина, руководителя администрации президента С.Б. Иванова, первого заместителя руководителя администрации президента В.В. Володина, председателя Верховного суда РФ В.М. 
5 февраля 2016, 07:27
«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани

«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани

«Квартет И» снимает продолжение популярной комедии «День выборов», в основу которой лег одноименный спектакль этого московского театра. Работы ведутся в Астрахани с 25 марта и продлятся до 15 августа текущего года. В сиквеле «Дня выборов» будут играть такие актеры, как 
14 апреля 2015, 03:53
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