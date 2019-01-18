Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ.
12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.
12:25 - По словам Азарова, после назначения на должность главы региона ему пришлось вмешаться в ситуацию со стадионом "Самара Арена", хотя сам объект находился в федеральной сфере ответственности. С проблемами удалось справиться, и Чемпионат мира по футболу 2018 года в России прошёл успешно.
12:29 - Самарская область вернулась в зону экономического роста. Губерния вошла в топ-20 регионов по объёму инвестиций. Открыто 13 новых производств.
12:34 - Ввод жилья сохранили на уровне прошлого года. Растёт оборот розничной торговли, вырос индекс реальной зарплаты, снизилась задолженность перед работниками.
12:41 - Перед властями региона поставлена задача вернуть лидерские позиции Самарской области. Ожидается, что достигнуть этого поможет грамотное стратегическое планирование.
За счёт участия в нацпроектах в 2019 году губерния получит 15 млрд рублей. В целом уже подтвержденная сумма федеральных средств, которые выделят Самарской области: 21 млрд рублей.
12:42 - В 2018 в области отремонтировано 316 км автодорог. В текущем году это число увеличится до 330. Также губернатор поставил задачу достроить Фрунзенский мост. На первые этапы строительства нового моста через Волгу уже выделено 2 млрд.
12:46 - В рамках нацпроектов в регионе построят 28 детских садов. Только на 2019 год придётся от 17 до 20 новых объектов.
12:53 - Уровень госдолга Самарской области снизился. Пик пришёлся на 2016 год: 67,4 млрд рублей - практически на пределе порога, установленного минфином. В 2018 году уровень госдолга составил уже 54,8 млрд рублей. При этом не снизился уровень расходов региона, зато выросли кредитные рейтинги области.
12:55 - Вступительная часть пресс-конференции закончена. Журналисты начинают задавать свои вопросы.
12:58 - Вопрос о крупных инфраструктурных объектах. Само-собой, мост через Волгу, строительство магистрали "Центральная", реконструкция одной из крупных дорог в Тольятти. Увеличение объёмов федерального финансирования в рамках нацпроектов. Строительство и открытие кассационной инстанции.
13:07 - О нацпроекте "Здоровье". Провели ревизию, выяснилось искажение медицинской статистики. Без выяснения таких фактов не удалось бы попасть в нацпроект. Стоит задача снижения смертности, будут открывать новые сердечно-сосудистые центры, амбулаторные центры по онкологии.
13:26 - О ситуации с вывозом мусора. Да, внимание было повышенное, но ситуация была контролируемая, коллапса не произошло. По сути, никакой реформы не произошло, а лишь выделили оплату за вывоз мусора отдельной строкой.
13:58 - О стадионе "Самара Арена". С передачей на баланс региона торопиться не будут. Пока платят по 2 млн за игру. Возможно, передадут в 2019-м, возможно - в 20-м. Принимать стадион будут очень придирчиво, возможно, с привлечением сторонних компаний, будут требовать устранения всех недоделок. Определяются с концепцией развития территории. Уже принято решение о размещёнии инклюзивного парка к 1 июня. Подтвержденный проект размещения центра пляжных видов спорта, рассматривается проект концертного комплекса.
14:00 - О ситуации с "Крыльями Советов". Много претензий ко всплывшим сведениям о зарплатах тренеров и игроков. Новым председателем совета директоров клуба станет Александр Фетисов. Должно быть увеличение вне бюджетного финансирования. По прошлому году привлекли чуть более 100 млн, в этом - уже 300 млн.
14:23 - О кадровой политике в правительстве Самарской области. У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по результатам принимались решения. Часть оставались врио потому, что во время ЧМ менять их не стоило. После него состоялись новые назначения, в том числе, как и было обещано, из других регионов были возвращены те, кто работали в Самаре. Главы министерств спорта и культуры Дмитрий Шляхтин и Сергей Филиппов пока остаются в статусе врио. У Шляхтина большая нагрузка по Федерации лёгкой атлетики, есть и правовые аспекты возможности совмещения. По Филиппову - с работой справляется, но хотелось бы, чтобы в культурной жизни был прорыв. Рассматривают кандидатуры из Москвы и Питера. Не исключено, что все-таки будет назначен, но решение ещё не принято и особой спешки нет.
14:56 - О титульном спонсоре "Крыльев Советов". Когда-то таковым был "Ростех", но он сейчас сотрудничает с тульским "Арсеналом". Сейчас титульного спонсора найти тяжело. Фактически все потенциальные компании федерального уровня уже кого-то спонсируют. Нужно привлекать местный бизнес, но и это пока непросто.