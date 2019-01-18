Это подарок району от областных властей на 75-летие со дня образования. Кроме того, сегодня глава региона Николай Меркушкин пообещал привести в порядок Дом культуры им. Литвинова. Первая часть денег - 9 миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции уже выделена. Кроме …