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Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении 
15 января 2019, 12:23
Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

В Самарской области правоохранители расследовали убийство 64-летней женщины. Ее зарезали в частном доме на улице Центральной в селе Ново-Ермаково. В полицию обратился медик, которые приехал в жилище по вызову. Выяснилось, что в доме проходило застолье, но к ночи гости разошлись. 
15 января 2019, 11:22
В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной

В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, на улице Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария: специалисты нашли повреждение теплосети неподалеку от Молодежного парка. На участке ведется подготовка к земляным работам. Управляющим компаниям предложили перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Специалисты «ПТС» планируют завершить основные 
15 января 2019, 10:49
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре

«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре

4 января к главе региона через Твиттер обратились местные жители с просьбой оказать помощь в расчистке катка около 175-школы. Азаров пообещал … лично приехать. И выполнил свое обещание.
 
«Сказано-сделано! Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы 175. 
5 января 2019, 01:35
Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона

Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, 

27 декабря 2018, 03:30
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал оценку ситуации с парком 60-летия Советской власти в Самаре. Напомним, что возможная застройка места отдыха вызвала волну негодования у общественности, люди протестуют и обращаются в различные инстанции для прояснения вопроса.
 
- Без привязки к 
6 декабря 2018, 12:54
Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за 

28 ноября 2018, 02:54
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