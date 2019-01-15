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Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков
35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении …
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15 января 2019, 12:23
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Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери
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15 января 2019, 11:22
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В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, на улице Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария: специалисты нашли повреждение теплосети неподалеку от Молодежного парка. На участке ведется подготовка к земляным работам. Управляющим компаниям предложили перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Специалисты «ПТС» планируют завершить основные …
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15 января 2019, 10:49
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре
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5 января 2019, 01:35
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Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, …
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27 декабря 2018, 03:30
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
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6 декабря 2018, 12:54
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Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за …
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28 ноября 2018, 02:54