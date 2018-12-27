Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне …