Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря усилиям этих людей, в уходящем году нашей губернии удалось справиться со всеми задачами. За значительный вклад в развитие энергетики в Самарской области было присвоено почетное звание «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» Анатолию Михайловичу Афанасьеву - управляющему директору общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»
«Что касается награды - это большая многолетняя работа тех людей, с которыми мы идем вместе по жизни, вместе работаем. Дмитрий Игоревич, я очень благодарен за высокую оценку нашей деятельности и заверяю, что мы готовы и дальше успешно работать на благо земли самарской», - сказал Анатолий Афанасьев
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