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Достроить жилье самарским дольщикам мешают принятые летом законы
Самарские обманутые дольщики элитного жилого комплекса на улице Садовой снова пытаются привлечь к себе внимание городских чиновников. Напомним, высотку в центре Самары начали возводить еще в 2003 году. Спустя шесть лет застройщик обанкротился. Сейчас появилась компания, которая готова завершить стройку, …
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17 октября 2017, 10:38
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Покупка квартиры на этапе строительства станет дороже, но безопаснее
В России создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Наблюдательный совет фонда возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Напомним, Самарская область неоднократно называлась в числе регионов-лидеров по числу обманутых соинвесторов. Как …
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16 октября 2017, 11:15
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Обманутые дольщики пытаются свергнуть своего нового застройщика
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области признало не соответствующими законодательству итоги конкурса, по результатам которого ООО «Строй Центр» бесплатно получило участок площадью почти пять с половиной гектаров на 18-м километре Московского шоссе. По некоторым данным, оценочная стоимость объекта составляла …
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14 сентября 2017, 05:05
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Дольщиков «Ясной поляны» согласились приютить на 18-м километре
Обманутые дольщики 63-го региона обратились за помощью в антимонопольную службу. Во вторник состоялось заседание комиссии УФАС по Самарской области, на котором рассматривалось заявление граждан, дважды пострадавших от действий региональных застройщиков. Почему покупатели квартир жилого комплекса «Ясная поляна» просят разобраться в …
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23 августа 2017, 01:00
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В Кировском районе Самары построят 10 новых спортплощадок
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16 марта 2017, 11:05
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Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта
Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель …
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7 марта 2017, 03:12
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Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!
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5 февраля 2017, 01:45
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С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства
Глава региона Николай Меркушкин получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Госдумы С.Е. Нарышкина, первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова, заместителя председателя правительства Д.О. Рогозина, руководителя администрации президента С.Б. Иванова, первого заместителя руководителя администрации президента В.В. Володина, председателя Верховного суда РФ В.М. …
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5 февраля 2016, 07:27
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В центре Самары незаконно строится жилой комплекс
Прокуратура Ленинского района Самары требует привлечь к ответственности компанию «Новый город», которая без разрешения ведет строительство жилого комплекса «Монблан». Стройплощадка находится на земельном участке по ул. Буянова, в границах улиц Чкалова и Маяковского, в Ленинском районе г. Самары. Кроме того, …
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5 марта 2014, 05:29