Блогер Жанна Скокова рассказала, что исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками, без нормального детсада и парковок. "Вчера, 22 мая, в городе обсудили проект застройки в границах улиц Садовой, Ульяновской, Вилоновской и Самарской. Чтобы понять, что он не создаст комфортную среду для проживания, не нужно быть опытным урбанистом. Школы, детсады, поликлиники, парковки почти не были упомянуты застройщиком. Социальную обеспеченность квартала он вообще предложил решить только за счет прилегающих объектов. Местные жители принесли сотни подписей против скандального проекта, мотивируя свое решение тем, что такая застройка высотками усугубит социальную ситуацию в квартале. Горожане даже поддержали идею о сокращении этажности до 9 этажей", - отмечает Скокова.
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На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение
Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
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24 мая 2017, 09:30
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В блогах: Детская площадка
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24 мая 2017, 09:15
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Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон
На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
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24 мая 2017, 08:59
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На севере Самарской области под угрозой урожай озимых
Такой вывод сделали в национальном союзе агростраховщиков по итогам космического мониторинга посевов в Приволжском федеральном округе. Майские заморозки не прошли бесследно для сельхозкультур на большей части территории ПФО, наблюдается выраженная задержка в развитии растений. Критическая ситуация складывается в центре и на …
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23 мая 2017, 11:32
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В блогах: В тени большого города
Блогер vitalgrig пишет, что в Самаре еще "остались нетронутые островки деревянного зодчества и сельского духа, причем в шаговой доступности от железнодорожного вокзала"! "Речь идет, конечно, о знаменитом Запанском. От остального города его отделяет железная дорога. Домовладельцы Запанского отличаются творческими наклонностями: украшают …
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23 мая 2017, 10:17
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В блогах: Касательно проб асфальта на тротуарах вопрос...
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23 мая 2017, 09:40
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В блогах: "Пассажиравтотранс" куда идёт? Или куда ведут?
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22 мая 2017, 09:19