Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такой вывод сделали эксперты «Левада-Центра» в результате недавнего исследования. В 2015 году этот показатель был ниже на 4%, а в 2011 — на 20%.

По статистике, чаще всего жители нашей страны пользуются сетями «ВКонтакте» (40%), …