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Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук

Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук

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В блогах: фото с лыжного марафона

В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"

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В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. 
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Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

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Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 

1 февраля 2017, 02:42
Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года

Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года

Мнение  Россиян о самых значимых событиях в мире изучил ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Более чем две трети граждан РФ отметили выход из состава Евросоюза Великобритании. Второе место в рейтинге досталось президентским выборам в США, войне в Сирии - 

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Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такой вывод сделали эксперты «Левада-Центра» в результате недавнего исследования. В 2015 году этот показатель был ниже на 4%, а в 2011 — на 20%.
По статистике, чаще всего жители нашей страны пользуются сетями «ВКонтакте» (40%), 

24 января 2017, 09:40
Самарские выпускники справились с итоговым сочинением

Самарские выпускники справились с итоговым сочинением

Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено 

29 декабря 2016, 03:56
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный 
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ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников

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Чтобы получить школьный аттестат, нужно набрать не менее 
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Самарские школьники начали сдавать ЕГЭ

Самарские школьники начали сдавать ЕГЭ

Школьники Самарской области начали сдавать Единый государственный экзамен. Первыми сегодня проходят итоговое испытание те, кто выбрал литературу и географию. Кстати, в этом году литературу сдают на 2% больше школьников, чем годом ранее. Отметим, что самарские школьники ежегодно побеждают во всероссийской 

27 мая 2016, 12:44
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