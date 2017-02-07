|
В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
|
7 февраля 2017, 04:43
|
Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук
Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь …
|
7 февраля 2017, 04:39
|
9% самарцев поддержали повышение пенсионного возраста
|
7 февраля 2017, 04:17
|
В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"
Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 …
|
7 февраля 2017, 09:04
|
В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?
Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. …
|
7 февраля 2017, 06:22
|
Появился топ самых «пьющих» профессий Самары
Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.
Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 …
|
1 февраля 2017, 02:42
|
Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года
|
27 января 2017, 01:10
|
Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет
|
24 января 2017, 09:40
|
Самарские выпускники справились с итоговым сочинением
Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено …
|
29 декабря 2016, 03:56
|
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников
По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный …
|
14 июля 2016, 09:21
|
ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников
|
30 мая 2016, 02:36
|
Самарские школьники начали сдавать ЕГЭ
Школьники Самарской области начали сдавать Единый государственный экзамен. Первыми сегодня проходят итоговое испытание те, кто выбрал литературу и географию. Кстати, в этом году литературу сдают на 2% больше школьников, чем годом ранее. Отметим, что самарские школьники ежегодно побеждают во всероссийской …
|
27 мая 2016, 12:44