До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ Работу, проводимую в столице региона, обсудили губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов.

В частности, речь шла об Октябрьском и Кировском районах. Олег Фурсов представил несколько вариантов территорий для размещения четырех новых школ. В дальнейшем они будут включены в …