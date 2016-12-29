Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено 5 тем. Самой популярной у школьников стала «Что может привести человека к бесчестному поступку?». На этот вопрос постарались ответить 35% выпускников. 27% выбрали тему «Какие добрые чувства пробуждает в человеке литература?», 16% разбирались, «В чем различие между ошибкой и преступлением?». Получившие незачет могут переписать работу 1 февраля и 3 мая.
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Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
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23 декабря 2016, 01:25
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Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты
Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.
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23 ноября 2016, 04:37
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В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах
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16 ноября 2016, 06:03
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До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ
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14 ноября 2016, 06:19
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ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников
По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный …
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14 июля 2016, 09:21
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ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников
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30 мая 2016, 02:36
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Самарские школьники начали сдавать ЕГЭ
Школьники Самарской области начали сдавать Единый государственный экзамен. Первыми сегодня проходят итоговое испытание те, кто выбрал литературу и географию. Кстати, в этом году литературу сдают на 2% больше школьников, чем годом ранее. Отметим, что самарские школьники ежегодно побеждают во всероссийской …
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27 мая 2016, 12:44
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В Самаре у Ладьи пройдет общегородской «Последний звонок»
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25 мая 2016, 09:59