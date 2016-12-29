7
39
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения

Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения

Самарская область в числе еще 17 регионов получит субсидии Министерства образования и науки России на модернизацию технологий и содержания обучения. Средства выделят по итогам конкурса, заявки на участие в котором подали более 40 субъектов федерации. При отборе учитывался положительный опыт 

23 декабря 2016, 01:25
Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты

Места в первых классах гимназий и самых престижных школах Самары и Тольятти разберут за 4 минуты

Такова предварительная оценка регионального департамента информационных технологий и связи. Уже 16 декабря в 9:00 в столице губернии и автограде начнется прием заявлений в наиболее статусные общеобразовательные учреждения.
Электронная запись в первые классы школ, или "клавиатурные гонки", как называют процесс сами 

23 ноября 2016, 04:37
В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах

В Октябрьском районе Самары не хватает мест в школах

Переполненные образовательные учреждения работают в две смены. Проблема возникла из-за интенсивного строительства жилья в Постниковом овраге, где за считанные годы вырос целый микрорайон высоток, а количество учебных заведений остаётся неизменным 35 лет.
В школу №58 в две смены приходит почти 

16 ноября 2016, 06:03
До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ

До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ

Работу, проводимую в столице региона, обсудили губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов.
В частности, речь шла об Октябрьском и Кировском районах. Олег Фурсов представил несколько вариантов территорий для размещения четырех новых школ. В дальнейшем они будут включены в 

14 ноября 2016, 06:19
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный 
14 июля 2016, 09:21
ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников

ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников

Сегодня, 30 мая, школьники сдавали первый обязательный экзамен - русский язык. Это самое массовое испытание - его проходят почти 700 тысяч человек в стране, а в Самарской области - 14 тысяч.

Чтобы получить школьный аттестат, нужно набрать не менее 
30 мая 2016, 02:36
Самарские школьники начали сдавать ЕГЭ

Самарские школьники начали сдавать ЕГЭ

Школьники Самарской области начали сдавать Единый государственный экзамен. Первыми сегодня проходят итоговое испытание те, кто выбрал литературу и географию. Кстати, в этом году литературу сдают на 2% больше школьников, чем годом ранее. Отметим, что самарские школьники ежегодно побеждают во всероссийской 

27 мая 2016, 12:44
В Самаре у Ладьи пройдет общегородской «Последний звонок»

В Самаре у Ладьи пройдет общегородской «Последний звонок»

25 мая в 13 часов на самарской набережной около монумента Ладьи состоится общегородской праздник для выпускников школ, их родителей и учителей - «Последний звонок». Запланирована разнообразная программа с участием детских ансамблей, дискотека, игры, викторины и конкурсы с призами и флэшмобы. 
25 мая 2016, 09:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна