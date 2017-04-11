Уровень преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе проверит Рособрнадзор в самое ближайшее время. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
В Национальном исследовании качества образования (НИКО) будут задействованы более 60 тыс. учащихся школ, порядка 1,5 тыс. учебных заведений из 75 регионов. Исследование даст возможность оценить, в какой степени ученики овладевают ОБЖ, определить уровень культуры безопасного поведения в быту, а также в различных жизненных ситуациях.
Напомним, что программа НИКО появилась в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. Кстати, недавно петербургские депутаты выступили с инициативой ввести в школах России обязательную начальную военную подготовку (НВП).
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