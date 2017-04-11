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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Организацией были проведены проверки, по результату которых был запрещен прием новых обучающихся в 51 вуз. Стандартные нарушения образовательных заведений заключаются в недостатке преподавателей, отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений, неправильно оформленной собственности на землю и здания вузов.

Отмечается, что данный запрет - 
29 июля 2015, 01:01
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Рособрнадзор проверит более тысячи российских вузов

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В текущем 

15 декабря 2014, 11:55
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