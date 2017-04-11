В блогах: «Что в тренде нынче» … Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя