В следующем году Рособрнадзор предложит девятиклассникам сдать экзамен по китайскому языку. Эксперимент позволит оценить перспективы его включения в перечень возможных для выбора при сдаче ЕГЭ, сообщают «РИА Новости».

Сейчас школьники могут выбирать между английским, немецким, испанским и французским, но развитие российско-китайских …