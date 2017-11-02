В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку. Учебные-методические материалы, созданные учеными МГИМО, поступили на утверждение Минобрнауки. Предполагается, что уже с 2019 года российские школьники начнут сдавать ЕГЭ по соответствующему профилю. До сих пор в стране не было единой системы преподавания китайского - школы составляли программы по своему усмотрению. Ожидается, что выпускник 11-го класса, изучавший язык Поднебесной на базовом уровне, сможет вести диалог, используя оценочные суждения, в официальном и неофициальном общении, рассказывать о себе, своих планах и окружении; читать аутентичные тексты разных стилей; писать личное письмо и заполнять анкету.
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В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением
В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
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2 ноября 2017, 02:17
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Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ
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30 октября 2017, 06:56
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В России начали работать школы финансовой грамотности
В РФ начали работать школы финансовой грамотности. С подачи главного финансового регулятора был создан учебно-методический комплект под наименованием «Основы финансовой грамотности», куда был включен учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителей. Ранее сообщалось, что Минобрнауки одобрило данный комплект и …
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30 октября 2017, 12:16
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Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей
Директора этих учебных заведений утвердили положения о родительском комитете, которые, по мнению надзорного ведомства, брали на себя порой слишком много. В частности собирали деньги на благоустройство, ремонт, обновление материально-технической базы и даже на учебники. В некоторых школах деньги сдавали на …
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24 октября 2017, 11:02
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Российские школьники сдадут пробный ЕГЭ по китайскому языку
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1 февраля 2016, 02:16
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В России планируют ввести ЕГЭ по китайскому языку
В следующем году Рособрнадзор предложит девятиклассникам сдать экзамен по китайскому языку. Эксперимент позволит оценить перспективы его включения в перечень возможных для выбора при сдаче ЕГЭ, сообщают «РИА Новости».
Сейчас школьники могут выбирать между английским, немецким, испанским и французским, но развитие российско-китайских …
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13 ноября 2014, 11:36