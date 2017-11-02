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Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

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В России начали работать школы финансовой грамотности

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Свои знания продемонстрируют несколько тысяч учащихся 8-11 классов. Первый эксперимент уже проходил в октябре 2015 года. Тогда тест прошли 3000 школьников. Рособрнадзор отмечает, что через 2-3 года планируется введение официального экзамена по китайскому языку. В мире он считается одним из 
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В России планируют ввести ЕГЭ по китайскому языку

В России планируют ввести ЕГЭ по китайскому языку

В следующем году Рособрнадзор предложит девятиклассникам сдать экзамен по китайскому языку. Эксперимент позволит оценить перспективы его включения в перечень возможных для выбора при сдаче ЕГЭ, сообщают «РИА Новости».

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13 ноября 2014, 11:36
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