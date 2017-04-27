Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт был выявлен в процессе недавнего исследования. Что касается уровня преподавателей других дисциплин, то такой анализ еще не проводился.
Как отметил руководитель ведомства, выпускники педагогических вузов нередко не владеют не только профильными, но и прочими предметами. Не лучшим образом обстоят дела и с методикой обучения, говорят специалисты, и видят решение проблемы в более серьезном подходе к вопросам аттестации.
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