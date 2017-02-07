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В блогах: про встречи самарских выпускников
Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее …
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7 февраля 2017, 04:56
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Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук
Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь …
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7 февраля 2017, 04:39
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Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода
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7 февраля 2017, 09:16
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В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"
Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 …
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7 февраля 2017, 09:04
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В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?
Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. …
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7 февраля 2017, 06:22
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В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель
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6 февраля 2017, 10:03
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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
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6 февраля 2017, 09:48
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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
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6 февраля 2017, 09:35
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
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3 февраля 2017, 10:50
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В блогах: опасные поручни на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной …
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3 февраля 2017, 09:20
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Самара купит снегоплавильную станцию
В Самаре появится собственная снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами. Конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта объявил городской департамент управления имуществом. По условиям техзадания, концессионер обязуется осуществить инвестиции в строительство и пользование станцией. Предельный …
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30 января 2017, 04:14
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В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay
Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая …
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30 января 2017, 02:36
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Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной
Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна …
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20 января 2017, 10:55
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В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
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19 января 2017, 12:08
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Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году
Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор …
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17 января 2017, 01:21