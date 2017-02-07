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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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В блогах: про встречи самарских выпускников

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Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

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Напомним, вечером 
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В блогах: фото с лыжного марафона

В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"

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В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

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В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

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«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
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В блогах: опасные поручни на самарской набережной

В блогах: опасные поручни на самарской набережной

Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной 
3 февраля 2017, 09:20
Самара купит снегоплавильную станцию

Самара купит снегоплавильную станцию

В Самаре появится собственная снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами. Конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта объявил городской департамент управления имуществом. По условиям техзадания, концессионер обязуется осуществить инвестиции в строительство и пользование станцией. Предельный 

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В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая 
30 января 2017, 02:36
Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной

Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной

Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна 

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В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан

В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан

В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.

Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 
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Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году

Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор 
17 января 2017, 01:21
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