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Фото в блогах: выставка раритетных машин в Самаре
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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В Казани загорелся Храм всех религий
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10 апреля 2017, 09:40
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Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото
В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы …
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10 апреля 2017, 06:58
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Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это …
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10 апреля 2017, 06:29
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В Самаре 55 пожарных тушили серверную в административном здании на Мечникова
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8 апреля 2017, 01:42
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В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
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6 апреля 2017, 11:18
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В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
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5 апреля 2017, 09:43
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В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента
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30 марта 2017, 03:29
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У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов
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24 марта 2017, 01:39
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В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе
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6 марта 2017, 10:19
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В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и …
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17 февраля 2017, 08:09