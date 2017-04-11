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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: выставка раритетных машин в Самаре

Фото в блогах: выставка раритетных машин в Самаре

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang 
11 апреля 2017, 04:01
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы 
10 апреля 2017, 06:58
Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это 
10 апреля 2017, 06:29
В Самаре 55 пожарных тушили серверную в административном здании на Мечникова

В Самаре 55 пожарных тушили серверную в административном здании на Мечникова

Вчера, 7 апреля, около 21:00 поступило сообщение о возгорании в административном здании на улице Мечникова Железнодорожного района Самары.
 
Как передает ГУ МЧС по Самарской области, по указанному адресу загорелась серверная. Пламя охватило помещение площадью в 50 квадратных метров. На 

8 апреля 2017, 01:42
В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске следователи начали проверку по факту смерти двоих мужчин. Трупы были обнаружены в сгоревшей квартире дома на улице Сазонова во вторник, 4 апреля. Один из погибших – 60-летний хозяин квартиры. Личность второго - устанавливается.  

Согласно предварительной версии, пожар произошел 

6 апреля 2017, 11:18
В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В ночь на 4 апреля в Промышленном районе Самары произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Сообщение поступило в МЧС около четырех часов утра. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Каховской. Горел лестничный пролет между этажами. К месту ЧП направили 

5 апреля 2017, 09:43
В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

25-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле Renault, на улице Ставропольской остановили сотрудники ДПС. 
30 марта 2017, 03:29
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В понедельник, 6 марта, в самарском паблике в социальной сети появилось сообщение о новом ДТП на Московском шоссе: возле «Касторамы» автомобиль «Дэу» залетел на отбойник. «Без пострадавших», - уточнил очевидец. Он опубликовал фото.

Напомним, это уже второй аналогичный случай 
6 марта 2017, 10:19
В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и 
17 февраля 2017, 08:09
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