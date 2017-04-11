В Казани загорелся Храм всех религий В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. …