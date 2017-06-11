В воскресенье, 4 июня, в Кировском районе Самары на ходу загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что …