Сегодня, 11 июня, в 0:18, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Нагорная в селе Большая Ега Похвистневского района, информирует ГУ МЧС по Самарской области.
Пламя охватило участок площадью в 100 квадратных метров. На тушение выезжали семь человек на двух единицах техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:20.
По предварительным сведениям, во время тушения были обнаружены тела 52-летнего мужчины и 32-летней женщины. Предположительно, еще один мужчина получил ожоги.
Причины гибели людей устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и нанесенный им ущерб.
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