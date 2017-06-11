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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на проспекте Кирова сожгли 4 машины

В Самаре на проспекте Кирова сожгли 4 машины

Сегодня, 10 июня, около 3 часов утра в Самаре горели автомобили. Сообщение о пожаре во дворе дома №228 по проспекту Кирова поступило на пульт МЧС. На тушение выехали 8 человек личного состава на двух единицах спецтехники.

К моменту прибытия 
10 июня 2017, 04:17
На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

В воскресенье, 4 июня, в Кировском районе Самары на ходу загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что 

5 июня 2017, 09:57
В Самарской области пытались сжечь молодую женщину с грудным ребенком

В Самарской области пытались сжечь молодую женщину с грудным ребенком

В Волжском районном суде рассматривают уголовное дело о поджоге квартиры в одном из ветхих домов в поселке Петра-Дубрава. Инцидент произошел в новогодние праздники. Запертыми в задымленном помещении оказались две женщины и младенец.

Инцидент произошел в доме на улице Коммунаров. В коммунальной 

1 июня 2017, 04:53
Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

В тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящего многоэтажного дома. Из окна дома на одном из верхних этажей идет черный дым. По словам очевидца, инцидент произошел на улице Гидротехнической.

«После двух взрывов загорелась квартира на Гидротехнической, 33», - 
29 мая 2017, 03:23
В Похвистневском районе женщина заживо сгорела в собственном доме, есть фото

В Похвистневском районе женщина заживо сгорела в собственном доме, есть фото

Трагедия случилась вчера, 15 октября, около 17:00 в селе Сосновка Похвистневского района. Как передает «Похвистнево-Информ», там на улице Чапаева загорелся двухквартирный дом. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение в количестве 16 человек личного 

16 октября 2016, 05:51
В Самарской области нашли 35-летнюю мать брошенного на кладбище младенца

В Самарской области нашли 35-летнюю мать брошенного на кладбище младенца

Самарские следователи установили мать новорожденного младенца, найденного мертвым на кладбище в Похвистневском районе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», тело ребенка обнаружили 11 сентября в четвертом часу дня.

По данным силовиков, мать ребенка – 35-летняя жительница Похвистневского района. Она 
14 сентября 2015, 03:27
На кладбище в Самарской области нашли тело новорожденного ребенка

На кладбище в Самарской области нашли тело новорожденного ребенка

Самарские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца. Его нашли на кладбище в Похвистневском районе сегодня, 11 сентября, в четвертом часу дня. По  информации следователей, погибший малыш – новорожденный. Причину смерти установят эксперты.

По результатам доследственной проверки сотрудники 
11 сентября 2015, 05:05
В Самарской области из-за пьяного водителя «Гранты» погибла женщина и ранены два пассажира

В Самарской области из-за пьяного водителя «Гранты» погибла женщина и ранены два пассажира

Сегодня, 14 августа, около семи часов утра произошло смертельное ДТП в Похвистневском районе Самарской области. Ехавшая со стороны села Северный Ключ в направлении Саврухи «Лада Гранта» вылетела в кювет и перевернулась. Это случилось на 20-м километре дороги Сосновка – Сарбай.
14 августа 2015, 01:28
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