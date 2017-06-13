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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
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13 июня 2017, 05:24
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В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина
Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
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13 июня 2017, 03:25
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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне
В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не …
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12 июня 2017, 03:39
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Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят
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8 июня 2017, 05:11
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус
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7 июня 2017, 04:14
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В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов
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5 июня 2017, 11:34
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Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото
Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной …
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12 мая 2017, 07:00
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Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе
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5 мая 2017, 10:19
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В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка
В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ …
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26 апреля 2017, 05:56
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На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту
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24 апреля 2017, 09:58