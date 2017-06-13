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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

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В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На 

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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.

По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не 
12 июня 2017, 03:39
Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

В Богатовском районе Самарской области раскрыта кража телят. Новорожденных животных похитили с территории фермерского предприятия. Сумму ущерба руководитель организации оценил в 60 тысяч рублей.

Как установили полицейские, к краже оказались причастны двое работников фермы 36 и 45 лет. Оказалось, 
8 июня 2017, 05:11
Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как 
8 июня 2017, 08:00
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

Жители Куйбышевского района сообщили, что после дождя подвалы и первые этажи некоторых домов оказались затоплены. В Интернете появилось фото с места происшествия. В частности, на потоп пожаловались жильцы дома №76 на Пугачевском тракте. Они не могли выйти из дома, не 
5 июня 2017, 11:34
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

В Интернете опубликовано видео гигантской пробки на Южном шоссе в Самаре. Ролик был снят с высоты в понедельник, 1 мая, сообщил автор. Съемки проводились в темное время суток.

Напомним, в настоящее время в Самаре ремонтируют дорогу по путепроводу «Аврора» 
5 мая 2017, 10:19
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.

«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.

В ГУ 

26 апреля 2017, 05:56
На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщают о заторе на Кировском мосту в Самаре.

«На Кировском мосту в направлении города контроль трезвости… Огромная пробка, всех пускают в один ряд… Южка в ремонте, хлебка стоит наглухо, и Кирыч остановили в лоскуты...» 
24 апреля 2017, 09:58
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