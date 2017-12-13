3
46
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   Y88b   d88P  888    d8P              .d8888b.                  888888b.   
 d88P  Y88b   Y88b d88P   888   d8P              d88P  Y88b                 888  "88b  
 Y88b. d88P    Y88o88P    888  d8P               888    888                 888  .88P  
  "Y88888"      Y888P     888d88K       .d88b.   Y88b. d888  88888b.d88b.   8888888K.  
 .d8P""Y8b.     d888b     8888888b     d88P"88b   "Y888P888  888 "888 "88b  888  "Y88b 
 888    888    d88888b    888  Y88b    888  888         888  888  888  888  888    888 
 Y88b  d88P   d88P Y88b   888   Y88b   Y88b 888  Y88b  d88P  888  888  888  888   d88P 
  "Y8888P"   d88P   Y88b  888    Y88b   "Y88888   "Y8888P"   888  888  888  8888888P"  
                                            888                                        
                                       Y8b d88P                                        
                                        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив

В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив. Фото с места ДТП предоставили в областной полиции. Отечественная малолитражка в результате ДТП серьезно деформирована. Авария произошла ночью в понедельник, 11 декабря, в поселке Береза. «Ока» и  Hyundai 

12 декабря 2017, 02:03
В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова

В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова

В полиции сообщили подробности гибели пешехода на улице Димитрова. Как уже писала «ТЕРРА», ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря. Mitsubishi Lancer сбил насмерть 46-летнего мужчину. По данным полицейских, авария произошла в 17:30. В пресс-службе областного главка предоставили фото с 
11 декабря 2017, 03:07
В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В воскресенье, 10 декабря, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись трактор и трамвай №22. ДТП произошло на улице Ново-Садовой, а районе пересечения с улицей Потапова. Было уже около шести часов вечера. На линии встали трамваи. Представитель ТТУ г.о. Самара опубликовал 
11 декабря 2017, 11:06
Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

22 ноября 2017, 02:46
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 6 ноября, в 10:20 утра в Самаре на пересечении Комсомольской и Алексея Толстого произошла серьезная авария. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не уступил дорогу автомашине «Ниссан». В результате удара иномарка перевернулась на бок, передает ГУ МВД России по Самарской области.
6 ноября 2017, 09:08
В Самаре экскаватор пробил крышу маршрутки с людьми

В Самаре экскаватор пробил крышу маршрутки с людьми

Сегодня, 8 сентября, на пересечении улицы Победы с улицей 22 Партсъезда случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись коммерческий автобус №126юг и экскаватор.
Как сообщают региональные СМИ, ковш экскаватора пробил крышу автобуса над передней пассажирской дверью и промял крышу до задней двери. По 

8 сентября 2017, 01:20
Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Вечером в воскресенье, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке улиц Дыбенко и Авроры. Маршрутка столкнулась с иномаркой Ford Focus и вылетела на тротуар. Один из водителей-очевидцев, опубликовал в Интернете видео со 

3 июля 2017, 04:13
Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео

Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео с авторегистратора с таким описанием: "Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала или помогли выйти заранее девушке. К сожалению, качество записи не очень, детали происшествия рассмотреть сложно. Однако 
30 июня 2017, 05:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх