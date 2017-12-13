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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
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12 декабря 2017, 03:03
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В Самаре водитель на «Оке» столкнулся с Hyundai Solaris и остался жив
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12 декабря 2017, 02:03
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В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова
В полиции сообщили подробности гибели пешехода на улице Димитрова. Как уже писала «ТЕРРА», ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря. Mitsubishi Lancer сбил насмерть 46-летнего мужчину. По данным полицейских, авария произошла в 17:30. В пресс-службе областного главка предоставили фото с …
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11 декабря 2017, 03:07
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В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором
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11 декабря 2017, 11:06
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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей
Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные …
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8 декабря 2017, 07:25
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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина
В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.
«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …
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7 декабря 2017, 10:04
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В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей
В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы …
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5 декабря 2017, 07:02
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В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры
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5 декабря 2017, 11:05
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Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы
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22 ноября 2017, 02:46
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В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок
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20 ноября 2017, 01:12
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41
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9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре
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6 ноября 2017, 09:08
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В Самаре экскаватор пробил крышу маршрутки с людьми
Сегодня, 8 сентября, на пересечении улицы Победы с улицей 22 Партсъезда случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись коммерческий автобус №126юг и экскаватор.
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8 сентября 2017, 01:20
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Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео
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3 июля 2017, 04:13
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Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео с авторегистратора с таким описанием: "Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала или помогли выйти заранее девушке. К сожалению, качество записи не очень, детали происшествия рассмотреть сложно. Однако …
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30 июня 2017, 05:21