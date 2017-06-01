В Волжском районном суде рассматривают уголовное дело о поджоге квартиры в одном из ветхих домов в поселке Петра-Дубрава. Инцидент произошел в новогодние праздники. Запертыми в задымленном помещении оказались две женщины и младенец.
Инцидент произошел в доме на улице Коммунаров. В коммунальной квартире проживали две семьи. Одну из комнат занимала женщина со своим сожителем и их грудным ребенком. В первые дни нового года у них случился конфликт, 28-летний мужчина ушел из дома, но уже на следующий день вернулся якобы мстить за обиды. Вечером оставшиеся в квартире женщины и грудной ребенок почувствовали запах дыма - за входной дверью полыхал огонь. Пока ждали пожарных, соседи по поселку растянули одеяло внизу, на него мать скинула ребенка. Потом помогли выбраться и женщинам.
Соседи уверены: пожар не был случайным. Свидетели рассказывают, что дверь квартиры была подперта снаружи каким-то крупным предметом. Подозреваемого задержали на месте.
Со слов адвоката подсудимого, тот категорически не признает вину. Настаивает на том, что умышленного поджога не было. Обвинение считает иначе. Представитель прокуратуры указал на то, что обвиняемый неоднократно отбывал наказание в виде лишения свободы, ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство.
Прения по уголовному делу назначены на 5 июня. Репортаж из зала суда смотрите сегодня в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» в 18:45.
|
Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку
|
1 июня 2017, 12:12
|
Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку
Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. …
|
31 мая 2017, 05:49
|
Мэрия Самары требует снести офисный центр на улице Мориса Тореза
Шинный центр «Таганка» проиграл самарской мэрии спор за торгово-офисный центр на улице Мориса Тореза. Как уже сообщала «ТЕРРА», чиновники посчитали, что нежилое помещение было построено без разрешительной документации, и с 2015 года требуют снести трехэтажное здание. Собственник объекта башкирское ООО …
|
31 мая 2017, 04:09
|
В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook
|
31 мая 2017, 09:10
|
Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира
|
29 мая 2017, 03:23
|
В Самаре на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка
|
27 мая 2017, 01:30
|
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»
|
22 мая 2017, 11:30
|
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой
|
18 мая 2017, 11:22