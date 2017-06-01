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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку

Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку

Суд приговорил 23-летнего Рахмонберди Рашидова к 8 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в прошлом году он склонял мусульман к ведению борьбы с «неверными», уговаривал ехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское 

1 июня 2017, 12:12
Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина  в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. 

31 мая 2017, 05:49
Мэрия Самары требует снести офисный центр на улице Мориса Тореза

Мэрия Самары требует снести офисный центр на улице Мориса Тореза

Шинный центр «Таганка» проиграл самарской мэрии спор за торгово-офисный центр на улице Мориса Тореза. Как уже сообщала «ТЕРРА», чиновники посчитали, что нежилое помещение было построено без разрешительной документации, и с 2015 года требуют снести трехэтажное здание. Собственник объекта башкирское ООО 

31 мая 2017, 04:09
В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

На этой неделе служители Фемиды в Цюрихе огласили первый в истории страны обвинительный приговор за «лайк» в Facebook. Суд рассматривал иск активиста Эрвина Кесслера, который борется против забоя животных.

Около 20 лет назад он уже был приговорен к небольшому 
31 мая 2017, 09:10
Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

В тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящего многоэтажного дома. Из окна дома на одном из верхних этажей идет черный дым. По словам очевидца, инцидент произошел на улице Гидротехнической.

«После двух взрывов загорелась квартира на Гидротехнической, 33», - 
29 мая 2017, 03:23
В Самаре на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка

В Самаре на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка

На улице Челюскинцев в Самаре в одной из квартир жилого дома загорелись вещи. 

Сигнал о пожаре поступил в спасательную службу Октябрьского района около 6 часов утра 27 мая. На место инцидента выезжали три расчета пожарных в составе 12 человек. Они первым 

27 мая 2017, 01:30
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это 

18 мая 2017, 11:22
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