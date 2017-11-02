Самарские полицейские направили в суд уголовные дела в отношении группы телефонных мошенников.
Согласно материалам силовиков, в январе 2017 года жертвой преступников стала жительница Московской области. Ночью ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном, что якобы он избил человека, и сейчас находится в полиции. Женщине сказали, чтобы её сын избежал тюрьмы, нужно перевести деньги - 75 000 рублей. Что потерпевшая и сделала. Позже женщина узнала, что с её сыном ничего подобного не произошло. Общая сумму ущерба, которая фигурирует в деле, превышает 200 000 рублей. Перед судом предстанут четверо граждан. Двое осужденных - 33-летний сызранец и 41-летний самарец. Ещё двое – 31-летний житель Чапаевска и 34-летняя женщина, по версии следствия, помогали обналичивать деньги, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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