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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение накануне принял самарский районный суд.

4 ноября 
2 ноября 2017, 12:45
Любовь Картамышеву отпустили домой

Любовь Картамышеву отпустили домой

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд. 
1 ноября 2017, 05:22
Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.

По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения 
1 ноября 2017, 11:53
Екатерина Пузикова полностью оправдана

Екатерина Пузикова полностью оправдана

Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда.  Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова. 

В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил 
31 октября 2017, 08:03
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