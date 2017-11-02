Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.



По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения …