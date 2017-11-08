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Материалы по теме:

В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

Управление ФАС по Самарской области возбудило в отношении филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. Поводом послужило обращение компании «ВолгаУралТранс», которая является собственником железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станциям Безымянка, Кряж, Жигулевское Море, 

8 ноября 2017, 06:01
Мошенник из Самары обманул москвичку, представившись её сыном

Мошенник из Самары обманул москвичку, представившись её сыном

Самарские полицейские направили в суд уголовные дела в отношении группы телефонных мошенников.

Согласно материалам силовиков, в январе 2017 года жертвой преступников стала жительница Московской области. Ночью ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном, что якобы он избил человека и сейчас 

2 ноября 2017, 04:30
Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение накануне принял самарский районный суд.

4 ноября 
2 ноября 2017, 12:45
Любовь Картамышеву отпустили домой

Любовь Картамышеву отпустили домой

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд. 
1 ноября 2017, 05:22
Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.

По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения 
1 ноября 2017, 11:53
РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре инвалидов на железнодорожном вокзале начнут сопровождать специально обученные люди, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявили «Российские железные дороги». На эти цели госкомпания готова потратить почти 20 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, кроме Самары исполнитель будет 

12 октября 2017, 10:33
В Сызрани поезд сбил женщину

В Сызрани поезд сбил женщину

Недалеко от Сызрани, на перегоне от станции Новообразцовое до станции Сызрань-2, на железнодорожных путях погибла 70-летняя женщина. Она шла по шпалам и, видимо, не слышала звука приближающегося состава. Удар оказался смертельным. Детали трагедии выясняют следователи.   
7 сентября 2017, 01:36
Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в 

25 августа 2017, 03:58
В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».

Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из 
13 августа 2017, 12:47
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Сегодня, 22 июля, в Самаре в районе дома № 371 по проспекту Кирова прорвало 600-миллиметровый водовод, сообщают в «Самарских коммунальных системах».

Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители четырёх домов по проспекту Кирова: № 389, 389а, 391 и 
22 июля 2017, 04:28
В частном секторе Самары наступила засуха

В частном секторе Самары наступила засуха

Компания «Самарские коммунальные системы» обещает «засуху» злостным неплательщикам, проживающим в частном секторе Самары. С начала 2017 года от водоснабжения уже отключили 246 домов. Всего в списке должников почти пять с половиной тысяч человек. Общая сумма долга за первое полугодие превысила 

13 июля 2017, 08:05
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