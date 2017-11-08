Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС) выиграла у РЖД в суде более 31 миллиона рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в арбитражном суде Самарской области ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в которых было зафиксировано превышение отдельных ингредиентов, в частности, фенола, в канализации Самары в 4 квартале 2016 года. Свои требования СКС подкрепила результатами протоколов исследования проб сточных вод. Ответчик в судебном заседании признал исковые требования на сумму всего в 1 миллион 400 тысяч рублей. Отметим, что одновременно СКС направила в суд аналогичный иск, но уже на сумму в 7 миллионов 600 тысяч рублей. Таким образом, за сброс загрязненных сточных вод и негативное воздействие на работу системы водоотведения ресурсоснабжающая компания хотела получить более 31 миллиона. В итоге в обоих судебных заседаниях служители Фемиды встали на сторону истца и постановили взыскать деньги в полном объеме. РЖД оспорила эти решения в 11 апелляционном суде, однако надзорная инстанция подтвердила их легитимность. Впрочем, у перевозчика есть возможность обратиться в Поволжский арбитраж в Казань. Напомним, СКС входит в холдинг «Российские коммунальные системы», аффилированный группе компаний «Ренова», бенефициар которой бизнесмен Виктор Вексельберг. С 1 июля 2012 года компания является поставщиком услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Самары. Единственным акционером РЖД является государство. ТРК "ТЕРРА" следит за развитием событий.
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