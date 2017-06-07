  • Новости
    \/news
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Видео
    \/video
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Передачи
    \/programs
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Онлайн
    \/online
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Партнеры
    \/air
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Блоги
    \/blogs
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • О компании
    \/about
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Контакты
      \/contacts
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • История развития
      \/about\/history
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Награды
      \/about\/award
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
  • Реклама
    \/advert
    /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/takie-u-nas-otlichnye-dorogi-v-samare-iz-za-yamy-motociklist-perevernulsya-i-uletel-pod-avtobus
7
28
36
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
В результате столкновения Volkswagen Polo и грузовой ГАЗели погибла женщина-пассажир. Водители обоих транспортных средств были травмированы, сотрудники скорой помощи доставили их в 

7 июня 2017, 11:08
В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех 

6 июня 2017, 09:33
В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, 

5 июня 2017, 08:03
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

Жители Куйбышевского района сообщили, что после дождя подвалы и первые этажи некоторых домов оказались затоплены. В Интернете появилось фото с места происшествия. В частности, на потоп пожаловались жильцы дома №76 на Пугачевском тракте. Они не могли выйти из дома, не 
5 июня 2017, 11:34
В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые 
2 июня 2017, 05:03
Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, 
2 июня 2017, 11:41
В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо

В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо

В Самаре на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло ДТП, разлилось топливо, сообщил очевидец в социальной сети. Автор сообщения опубликовал фото с места аварии.

«Легковая пробила бак у фуры, топливо полилось вниз по Вокзальной», - рассказал пользователь.

На 
31 мая 2017, 02:06
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом

В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом

Сегодня, 25 ноября, в ГУ МВД России по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло в Тольятти 1 августа. В Автозаводском районе на улице Дзержинского столкнулись автомобиль Lada Kalina и мотоцикл Honda. 33-летний мотоциклист попал 

25 ноября 2016, 01:28
В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой

В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой

Во вторник, 6 сентября, в Самарской области под Сызранью произошло ДТП с участием автомобиля «Ока» и мотоциклиста. Пострадала девушка.

Предполагаемый виновник аварии – 49-летний автомобилист. Он ехал на «Оке», по версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и протаранил мотоцикл 
7 сентября 2016, 01:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна