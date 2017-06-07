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Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина
Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
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7 июня 2017, 11:08
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В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин
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6 июня 2017, 09:33
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В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое
Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
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5 июня 2017, 08:03
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Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек
В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан».
По предварительным данным, ДТП произошло …
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5 июня 2017, 05:06
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В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов
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5 июня 2017, 11:34
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана
В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, …
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2 июня 2017, 11:41
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В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо
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31 мая 2017, 02:06
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В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором
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20 мая 2017, 04:09
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На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
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7 мая 2017, 12:00
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В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом
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25 ноября 2016, 01:28
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В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой
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7 сентября 2016, 01:07