На Хрящёвском шоссе столкнулись сразу 5 машин: образовалась огромная пробка пишет 63.ru.



По предварительной информации, один из водителей, потеряв контроль над автомобилем, задел несколько машин и вылетел на встречку. Несколько авто перегородили проезжую часть. … Массовое ДТП случилось вчера, 15 июля, вечером под Тольятти. Сразу 5 автомобилей столкнулись на Хрящевском шоссе,По предварительной информации, один из водителей, потеряв контроль над автомобилем, задел несколько машин и вылетел на встречку. Несколько авто перегородили проезжую часть.