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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

На Хрящёвском шоссе столкнулись сразу 5 машин: образовалась огромная пробка

На Хрящёвском шоссе столкнулись сразу 5 машин: образовалась огромная пробка

Массовое ДТП случилось вчера, 15 июля, вечером под Тольятти. Сразу 5 автомобилей столкнулись на Хрящевском шоссе, пишет 63.ru.

По предварительной информации, один из водителей, потеряв контроль над автомобилем, задел несколько машин и вылетел на встречку. Несколько авто перегородили проезжую часть. 
16 июля 2017, 03:51
В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

14 июля в Самаре полиция проведет рейд под названием «Мотоциклист». Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием этого вида транспорта. С начала года в регионе зарегистрировали 44 подобные аварии, в которых 5 человек погибли, 47 получили ранения. По вине водителей 

14 июля 2017, 01:41
Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году

Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году

В Самаре с начала года полицейскими зафиксирован 31 случай получения взятки. Ее средний размер - 40 тысяч рублей. Кроме того, на руководителей управляющих компаний и фирм-подрядчиков заведено 16 уголовных дел, связанных с проведением капитального ремонта - это итоги работы самарского 

14 июля 2017, 12:40
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
13 июля 2017, 10:54
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста

В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста

Сегодня, в 18:30, на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой произошло ДТП со смертельным исходом. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети ВК, там столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Kawasaki.

По версии сотрудников полиции, 39-летний водитель на Hyundai ехал 
26 июня 2017, 11:08
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
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