С начала года произошло 44 аварии с участием самарских мотоциклистов. Более, чем в половине из них виноваты сами байкеры. 5 человек погибли и почти 50 получили ранения различной степени тяжести в авариях с участием мототранспорта. Такова неутешительная статистика за полгода. Показатели по сравнению с 2016-м снизились. Тем не менее, водители мотоциклов остаются под пристальным вниманием автоинспекции. В очередной рейд с блюстителями порядка отправилась и наша съемочная группа. Подробности – позже на нашем сайте и в вечернем выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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На Хрящёвском шоссе столкнулись сразу 5 машин: образовалась огромная пробка
Массовое ДТП случилось вчера, 15 июля, вечером под Тольятти. Сразу 5 автомобилей столкнулись на Хрящевском шоссе, пишет 63.ru.
По предварительной информации, один из водителей, потеряв контроль над автомобилем, задел несколько машин и вылетел на встречку. Несколько авто перегородили проезжую часть. …
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16 июля 2017, 03:51
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В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков
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14 июля 2017, 01:41
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Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году
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14 июля 2017, 12:40
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Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
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14 июля 2017, 11:46
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Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась …
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13 июля 2017, 10:54
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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы
Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
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13 июля 2017, 12:15
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От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты
Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на …
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11 июля 2017, 03:42
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В Самаре водитель Hyundai сбил насмерть мотоциклиста
Сегодня, в 18:30, на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой произошло ДТП со смертельным исходом. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети ВК, там столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Kawasaki.
По версии сотрудников полиции, 39-летний водитель на Hyundai ехал …
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26 июня 2017, 11:08
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В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист
Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.
Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную …
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8 июня 2017, 01:45
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«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус
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7 июня 2017, 04:14
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В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором
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20 мая 2017, 04:09