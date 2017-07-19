В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель. …