В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды карт, фишки различного номинала, мобильные телефоны, компьютерная техника и роутер видеонаблюдения.
Предполагаемый организатор клуба сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Сотрудники органов внутренних дел призывают жителей Самарской области активно обращаться в полицию при наличии какой-либо информации о проведении незаконной игорной деятельности. Звонить можно по телефонам или обращаться в любое подразделение полиции.
8 (846) 278-22-22 (ДЧ ГУ МВД России по Самарской области),
339-52-38 (3 отдел УЭБиПК областного главка).
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