Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, …