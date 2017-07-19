Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба участника ДТП оказались в больнице. Там им назначили амбулаторное лечение. По информации Госавтоинспекции, оба водителя были трезвые. Проводится проверка.
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